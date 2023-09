Lo que le dijo Daniel Sancho a la mujer con la que estuvo tras el crimen: "Mi vida se ha acabado"

Todavía quedan incógnitas por resolver y testigos con respecto al supuesto crimen de Daniel Sancho al cirujano colombiano Edwin Arrieta, por lo que la policía continúa con la investigación antes de conocer la fecha del juicio. Aunque Sancho ahora ha vivido un último contratiempo al quedarse sin abogado.

A través de programa como Y ahora Sonsoles (Antena 3), también se van conociendo cada vez más detalles de la noche de autos y los días posteriores, como ocurrió con la reconstrucción del crimen.

Este lunes, en el formato de Antena 3 han contado por primera vez con el testimonio de la mujer con la que Sancho se reunió tras cometer el crimen. Según ha contado la joven, que ha permanecido anónima en todo momento y ocultando su rostro, Sancho le dijo que había acudido al país para practicar boxeo tailandés.

"Me dijo que vino por el boxeo tailandés y quería practicarlo todos los días, y con el corte en el dedo que se hizo abriendo cocos no iba a poder", recordó. Sin embargo, cuando le preguntó por las heridas, fruto del forcejeo con Arrieta y que la policía consideró sospechosas en comisaria, le dijo que fue "abriendo un coco".

El día que se reunió con ella, le contó que había salido temprano con el kayak, que utilizó supuestamente para repartir partes del cuerpo de Arrieta por el mar. "Él me dijo que no había dormido ese día porque estaba escribiendo un email, y al día siguiente se fue con el kayak al amanecer y me enseñó una foto del amanecer", señaló.

Sancho también le comentó a esta mujer que pretendía asistir a la Fiesta de la Luna Llena con otra amiga, aunque la mujer se dio cuenta de que no lo hizo al escribirle a esta otra joven para conocer cómo lo habían pasado. "Ella me escribió que estaba preocupada por Daniel y que él estaba en la comisaría y que no le contestaba. Me preguntó si podía ir allí y ver cómo se encontraba", añadió.

"Así que contacté con él por Instagram y le pregunté si estaba bien, y después él me contestó que estaba bien, que estaba vivo, pero que su vida había acabado", recordó. Además, esta segunda mujer con la que iba a asistir en la fiesta le contó que cuando iban en moto al evento, Sancho pidió parar en comisaría para denunciar la desaparición de un amigo. Fue entonces cuando se quedó retenido allí.

A pesar de que la joven dijo estar en "shock por muchos días" al enterarse de la noticia porque "nunca había conocido a un sociópata", no cree que Sancho sea "peligroso". "Por lo que he leído, él estaba muy estresado, y a veces la gente bajo estrés se siente arrinconada y puede hacer cosas", añadió además de asegurar que "él es muy dulce y amable y delicado. No puedes tenerle miedo".