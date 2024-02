Madonna sufre una caída durante un concierto y lo apaña como la diva que es

Open Your Heart cantaba Madonna durante un concierto en Seattle, dentro de su Celebration Tour, mientras ejecutaba una coreografía con uno de sus bailarines. Sin embargo, tras uno de los pasos, que implicaba que el acompañante llevara arrastrando una silla con Madonna encima, ambos acabaron en el suelo.

Madonna, de 65 años, tiró de tablas sobre el escenario y, en cuanto pudo, retomó la canción y siguió cantándola desde el suelo. Se le llegó a escapar incluso una carcajada por lo sucedido.

Una vez recuperada la posición vertical, continuó con la coreografía, que implicaba más sillas. Esta vez, eso sí, sin percances.

Madonna es veterana en caídas sobre el escenario. Sonada fue la que sufrió en los Brit Awards de 2015, cuando sus bailarines tiraron de la capa que llevaba puesta. Ésta debía soltarse de su cuello, pero no ocurrió así y la reina del pop cayó de espaldas.

En aquella ocasión, como en ésta, hizo suyo eso de the show must go on y continuó con su actuación.