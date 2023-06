"Malditos estafadores": un directivo de Spotify carga contra Harry y Meghan

Después de que la semana pasada saltase la noticia de que Spotify decidió no renovar el acuerdo con el príncipe Harry y Meghan Markle para una segunda temporada del podcast Archetypes, parece que los ánimos no están nada calmados entre la plataforma de streaming y los duques de Sussex.

Bill Simmons, directivo de Spotify y responsable de monetización e innovación de la compañía, ha cargado contra la pareja tras conocerse el final de su relación contractual. "Los 'Malditos estafadores', ese es el podcast que deberíamos haber lanzado con ellos", ha empezado diciendo en su podcast The Ringer.

"Tengo que emborracharme una noche y contar la historia de la llamada de Zoom que tuve con Harry para intentar ayudarle con una idea para un podcast. Es una de mis mejores anécdotas", ha continuado diciendo. "Ojalá yo hubiera estado involucrado en esa negociación llamada 'Megan y Harry abandonan Spotify", ha añadido forma irónica.

Sin embargo, no es la primera vez que critica a los duques de Sussex, ya lo hizo también en su podcast en 2022. "Disparen a este tipo hacia el sol. Estoy tan cansado de este tipo. ¿Qué aporta? Solo se queja de mierdas y sigue dando entrevistas. ¿A quién le importa una mierda? ¿A quién le importa tu vida? Ni siquiera eras el hijo favorito [...] Vives en el puto Montecito y solo vendes documentales y podcast, y a nadie le importa lo que tengas que decir sobre nada, a menos que hables de la familia real y solo te quejes de ellos", dijo entonces.

El fin de un acuerdo y una posible carrera de Meghan como influencer

A pesar de que el acuerdo de 20 millones de dólares entre los duques de Sussex y Spotify incluía una segunda temporada, finalmente se acordó no renovarlo. Según fuentes cercanas a la compañía consultadas por The Wall Street Journal, la pareja no habría conseguido los objetivos de productividad reclamados por Spotify.

Tras la noticia, lanzaron un comunicado conjunto en el que recalcaban haber "acordado mutuamente separarse" y que estaban "orgullosos" de la serie que hicieron juntos. Esto se ha sumado a los reajustes de la empresa, que anunció a principios de junio que despediría a 200 empleados debido a una "realineación estratégica".

Según publicaba Mirror, la cancelación del podcast podría costar a los royals unos 10 millones de dólares, por lo que se ha comenzado a rumorear con nuevas vías de ingresos por parte de la pareja.

El especialista en marcas Nick Ede ha indicado al Daily Mail que Meghan Markle podría convertirse en la influencer mejor pagada del mundo si optase por llegar a un acuerdo con la firma francesa Dior para ser imagen como ya lo son Jennifer Lawrence o Rihanna. Esta fuente apuntaba que podría recibir hasta 235.000 euros por cada post en redes sociales con la marca de lujo.

Esta estrategia de orientarse hacia ser imagen de una marca de lujo también habría propiciado el distanciamiento de la familia real británica y de los "dramas" de Harry. "No es casualidad que ella no fuera a la coronación, que no se presentara en Londres junto al príncipe Harry cuando estuvo en la corte recientemente", dijo al Daily Mail el agente Ari Emanuel de la agencia William Morris Endeavor (WME).

"Meghan es sabia al distanciarse de los dramas tóxicos de su marido. Esta es una mujer que constantemente avanza. Se trata de construir una marca global. Pronto se anunciarán algunos acuerdos importantes", añadió.