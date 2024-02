María, de Nebulossa, en su debut como modelo: "Quiero romper con el edadismo"

María Bas, integrante del dúo Nebulossa —que representará a España en Eurovisión 2024 con la canción Zorra, tras ganar el Benidorm Fest— debutó este jueves como modelo. La artista se subió a la pasarela en el desfile de Pablo Erroz en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

"Me emocioné cuando me lo propusieron porque yo también he trabajado en la moda", aseguró la cantante, de 55 años, a EFE. "Quiero romper con el edadismo, con los tabúes y todos los moldes", subrayó.

Según Bas, el creador mostró su entusiasmo por el mensaje de Zorra. De hecho, su colección engloba prendas que pueden vestir desde los más jóvenes a los más mayores, como el modelo Andrés García-Carro, apodado The Spanish King, que tiene 93 años.

María, de Nebulossa, en el desfile de Pablo Erroz en la MBFWM el 15 de febrero de 2024. GTRES

Los modelos del desfile de Pablo Erroz en la MBFWM el 15 de febrero de 2024. GTRES

Bas estuvo acompañado por su marido, Mark Dasousa —la otra mitad de Nebulossa—, quien disfrutó del desfile desde el front row.

Bas lució un traje negro con estrellas plateadas, combinado con unas llamativas zapatillas deportivas.