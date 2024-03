Mariló Montero denuncia que un "tío muy famoso" la agredió en una fiesta

La presentadora Mariló Montero, de plena actualidad este viernes después que dos paparazzi hayan sido condenados por sacarle unas fotos en topless, ha revelado en Espejo Público que la semana pasada fue víctima de una agresión sexual en una fiesta llena de rostros conocidos.

"Un tío muy famoso se acercó y me metió mano la semana pasada en público", aseguró en el programa presentado por Susanna Griso. Montero ha revelado que, al tratarse de un evento público, no supo cómo reaccionar: "¿Qué hago? ¿Le pego una hostia?"

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

La presentadora ha asegurado que si la agresión se hubiera producido en la intimidad o en un entorno privado "le hubiera dejado sin dientes", pero que en esta ocasión se contuvo.

"Cuando alguien me sorprende lo que me sale es darle una bofetada inmediatamente. Pero tengo que pensar en que estoy en un evento público", explicó Montero, señalando que no quería generar "conflictos familiares" ya que la mujer del hombre estaba delante.

"Parece que se nos exige que tengamos la solución perfecta para cada tipo de acoso y personalidades", se lamentó la presentadora en Espejo Público. Además, Montero ha explicado que ha contactado a las personas del entorno del hombre para avisar de lo que le había sucedido y que "no se sorprendieron" de lo que contaba.