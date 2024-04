Mayra Gómez Kemp, tras 15 años luchando contra dos cánceres: "Estoy curada"

Mayra Gómez Kemp, la presentadora más recordada del Un, Dos, Tres, un clásico de la televisión en España, ha recibido este miércoles el alta médica oncológica, después de haber superado dos cánceres diagnosticados en los últimos 15 años. "He sentido una liberación", expresó emocionada en su visita a El Faro, el programa de la SER que cada madrugada presenta Mara Torres, donde repasó algunos momentos memorables de su vida, especialmente los vividos junto a su marido Alberto Berco, fallecido el año 2021.

El primer diagnóstico llegó en 2009, cuando a Gómez Kemp, gracias a la alerta de su dentista, le detectaron un cáncer de lengua. Después, en 2012, tuvo que enfrentarse al cáncer de garganta y cuello: "Todo fue por fumar", ha explicado la presentadora de televisión. A pesar de las secuelas, decidió no ocultar su enfermedad, convencida de que su experiencia podría inspirar y ayudar a otros en situaciones similares.

La fuerza y resiliencia de Mayra Gómez Kemp se remontan a su lugar de nacimiento y en el que pasó su infancia: Cuba. País del que tuvo que huir junto a sus padres, Ramiro Gómez Kemp y Velia Martínez Febles, dos conocidos artistas de la isla, obligados a irse a Puerto Rico para escapar del régimen de Fidel Castro. "Cuando nos fuimos de casa, mi madre cerró la puerta dejándolo todo dentro. En el aeropuerto, un miliciano rompió la cabeza de mi Nancy buscando joyas de mi madre. En ese momento, ella me dijo que no llorara y no lloré, no quería darles el gusto", relató.

En 2013, recogió el Premio Iris a Toda una Vida en reconocimiento a su trayectoria profesional. Mayra Gómez Kemp fue la primera mujer del mundo en presentar un concurso en horario de máxima audiencia: el programa Un, dos, tres de TVE. Sin embargo, lo que recuerda de esa noche, es la emoción con la que dedicó y agradeció el premio a su amado esposo, Alberto Berco. Su historia de amor fue tan especial como inesperada, marcada por el encuentro fortuito en un cine de Miami.

"Me ligó en seguida. Nunca más volveré a amar a nadie como a él. No solo fue mi mejor amigo. La persona que más me quiso fue el hombre con el que tuve mi primer orgasmo y eso es muy importante", recordó Mayra Gómez Kemp en un momento de la entrevista.

Hacia el final del programa, cuando hablaba sobre su futuro más inmediato, ahora que había superado dos cánceres, Mayra Gómez Kemp anunciaba su retirada de la vida pública: "Como Napoleón, he decidido retirarme a mis cuarteles de invierno. Quiero que la gente se acuerde de la Mayra que vio, la que tenía una dicción casi perfecta, la que se veía joven y guapa", se justificaba la presentadora del Un, Dos, Tres.