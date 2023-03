Mireia, la hija mediana de Susanna Griso que vive apartada de los focos

Susanna Griso ha emocionado en más de una ocasión al hablar de su faceta como madre. La presentadora de Espejo Público, en Antena 3, tiene dos hijos biológicos, Jan y Mireia, y una hija adoptada, Dorcette.

Ella misma contó en 2021 que se consideraba madre de cuatro, porque acogió a Kodus, un niño que se quedó huérfano a los 4 años y llegó a España en patera.

Aunque los dos primeros son mayores de edad, viven alejados de la vida pública, han sido fotografiados en alguna ocasión.

De hecho, hace unos días El Español mostró unas imágenes de la presentadora, de 53 años, junto a Mireia, de 19, paseando juntas y, al parecer, de compras.

Susanna Griso y su hija Mireia, día de compras por Madrid: complicidad y un notable parecido físico https://t.co/TsY5P9x8wz — Jaleos El Español (@Jaleos_EE) March 25, 2023

En 2021, Griso relató desde su programa lo que calificó como la peor experiencia de su vida: un accidente marítimo que sufrió Mireia.

Estaban navegando cuando su hija mediana cayó por la borda debido al oleaje. Cayó por la parte delantera y el barco le pasó por encima.

Griso se lanzó al mar en busca de Mireia y logró sacarla del agua. El susto no acabó una vez que su hija ya estaba en cubierta. “Pensamos que teníamos que hacerle un torniquete. Yo no me quité el bikini, pero se lo quitó una de las personas que iba conmigo y se lo hicimos”, contó.