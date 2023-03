El motivo por el que el príncipe Harry ha reaparecido en Londres

No estaba nada claro que fuera a acudir pero el príncipe Harry se ha personado este lunes en el Tribunal Superior de Justicia en Londres. El duque de Sussex forma parte de una demanda conjunta, en la que le acompañan el cantante Elton John o las actrices Elizabeth Hurley y Sadie Frost, contra Associated Newspapers Ltd, grupo que edita el Daily Mail.

Durante cuatro días se celebrará una audiencia preliminar motivada por las acusaciones del hijo menor del rey Carlos III y otros famosos de intromisión en la privacidad por parte del citado periódico, incluyendo escuchas telefónicas.

El grupo editor las calificó como "afirmaciones sin fundamento y altamente difamatorias". Tras estas jornadas, el Tribunal decidirá si el caso continúa o no.

Como recuerda la BBC, cuando el bufete del príncipe Harry anunció en octubre que emprendía medidas legales, alegó prácticas como "la contratación de investigadores privados para colocar en secreto dispositivos de escucha dentro de los automóviles y hogares de las personas", "suplantación de identidad para obtener información médica de hospitales, clínicas y centros de tratamiento privados mediante engaño" o "el acceso a cuentas bancarias, historiales crediticios y transacciones financieras por medios y manipulaciones ilícitas".

El paso del príncipe Harry por Londres deja otra incógnita: si durante estos días se producirá también un acercamiento a su familia o si hará más patente lo gélido de su relación.

Está previsto que este miércoles su padre comience junto a Camila un viaje oficial a Alemania, después de que fuera cancelada su visita a Francia. Y todo, después de que los duques de Sussex bautizaran a su hija sin que acudiera ningún miembro de la familia directa de Harry y a poco más de un mes de la coronación de Carlos III —a la que han sido invitados, pero aún se desconoce si acudirán—.