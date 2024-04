Muere por sobredosis Paolo Liuzzo, expareja de Beatriz de York, hija del príncipe Andrés 

Paolo Liuzzo, el que fuera novio de Beatriz de York en 2005, ha sido encontrado muerto en un hotel de Miami a los 41 años de edad. Una trágica noticia que se suma al largo historial de dramáticas novedades a las que hace frente la casa real británica en los últimos meses.

Aunque la causa del fallecimiento no ha sido revelada oficialmente, fuentes policiales han adelantado que se trataría de una muerte por sobredosis y que la investigación está abierta. Según confirma el diario The Sun, el entorno de Liuzzo asegura que el hijo del magnate italiano "no estaba muy bien a nivel personal" y tenía serios problemas con las drogas y el juego, además de numerosas deudas por apuestas.

La princesa, conmocionada

La prensa británica asegura que la princesa Beatriz de York está conmocionada por la muerte del que fue su primer amor.

La hija mayor del príncipe Andrés de Inglaterra solo tenía 17 años cuando empezaron a salir y, a pesar de la diferencia de edad que existía entre ellos y de que era un completo desconocido para la familia real, los duques de York dieron el visto bueno a esta relación.

El romance se formalizó cuando el joven italiano disfrutó con toda la familia de unas vacaciones esquiando en Suiza. Beatriz y Liuzzo finalizaron su relación solo un años después.

La hija mayor de Andrés de Inglaterra y Sarah Ferguson dejó atrás esa historia de amor y en 2020 se casó con el también italiano Edoardo Mapelli Mozzi y son padres de una niña que nació el 18 de septiembre de 2021.