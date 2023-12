Paco Marsó, gran y turbulento amor, y dos fieles hijos: la vida familiar de Concha Velasco

Concha Velasco, la eterna chica ye-yé, la muchachita de Valladolid, ha fallecido este sábado a los 84 años, según ha informado su familia.

Fueron sus hijos, Manuel y Paco, quienes lanzaron un comunicado lamentando su pérdida "a consecuencia de una complicación en su enfermedad".

Fueron ellos quienes también la convencieron para dejar los escenarios en 2021, en una decisión que ella misma confesó que en un principio no entendió, pero que acabó comprendiendo.

Manuel, el mayor, fue fruto de una relación de la actriz con el director de fotografía Fernando Arribas, pero es algo que la intérprete no develó precisamente hasta ese año, 2021. Durante décadas, se había dado por hecho que era hijo de Paco Marsó, el gran amor de Concha Velasco. El productor le dio sus apellidos.

"Hay gente que tiene la suerte de tener un padre que le quiere, y yo he tenido dos. Eso es un privilegio", comentó en una ocasión Manuel Velasco, como recuerda Lecturas.

Su hermano, Paco, nació el mismo año en el que Concha Velasco y Paco Marsó contrajeron matrimonio en una boda secreta, en 1979. El matrimonio duró 28 años, aunque la intérprete reconoció que no siempre fue un marido ideal.

De hecho, no comenzó de manera idílica: como cuenta ¡Hola!, "Pacó no llegó a casa la misma noche en la que se dieron el 'sí, quiero'. El susto fue monumental para una recién casada que, agobiada, no dudó en llamar a su suegra. "Ay, hija, ya te acostumbrarás", le dijo la madre del productor".

En 2005 se conoció que se habían separado. Cinco años después, en 2010 Marsó falleció por un derrame cerebral. Para Concha Velasco, siempre fue su gran amor. Como cita ¡Hola!, lo que lamentó fue "que él no me quisiera o no me supiera querer”.