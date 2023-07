Preocupación por la salud de Amaia Montero

Unos meses después, de nuevo vuelve a preocupar la salud de la cantante Amaia Montero. Según ha informado Espejo Público (Antena 3) este miércoles, la artista estaría ingresada en el Hospital Beata María Ana, en Madrid. Sin embargo, fuentes de su entorno han asegurado a Look que está en casa.

Según la información a la que ha tenido acceso el programa de Susanna Griso, la cantante estaría en planta tras haber estado ingresada 10 días en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Ese ingreso se habría producido tras una operación en la mano. Se desconocen las causas que llevaron a la exvocalista de La Oreja de Van Gogh al quirófano.

"Fue intervenida por el dedo pequeño, pero nada alarmante", han señalado fuentes cercanas a Montero a Look. Al parecer, esa intervención requirió un breve paso por la UCI, pero la cantante "está bien".

A finales del año pasado, sus seguidores se preocuparon por su estado físico y anímico después de que publicara una imagen en la que aparecía con un aspecto desmejorado y el siguiente mensaje: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?". "Amaia no está pasando por su mejor momento", afirmó entonces su hermana.