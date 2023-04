Qué se sabe del libro póstumo de Aless Lequio, hijo de Ana Obregón

Después de la polémica generada por haber recurrido a un vientre de alquiler para tener una nieta con el esperma de su hijo fallecido, Aless Lequio, Ana Obregón sigue copando titulares. Esta vez con motivo del libro póstumo de Aless, El chico de las musarañas (HarperCollins), que ella ha acabado de escribir cumpliendo con la última voluntad de su hijo, fallecido en junio de 2020 a causa de un cáncer.

El libro se publica este miércoles 19 de abril —aunque antes de salir a la venta ya va por la segunda edición— y en él, Obregón aborda cómo vivió la enfermedad de su hijo, los tres años de duelo posterior a su muerte y el proceso de gestación subrogada en Miami. "Es un libro que mi hijo empezó y yo he terminado. Tengo muchas esperanzas en que sea un éxito, porque es el libro que dejó escrito Aless y es una preciosidad", declaró a la revista ¡Hola!

"Esta obra es un canto al amor y a la vida que he escrito durante 9 meses con lágrimas rojas", detalló Obregón en un post de Instagram. "No pudiste acabarlo. Me invade la rabia y el dolor infinito por todo. Pero también quiero que sepas la emoción y el orgullo que siento cuando una de las mejores editoras de este país me dice que lo que escribiste es impresionante y que tenías un gran talento", añadió.

A pesar de que el lanzamiento y la presentación del libro —a la que no se ha convocado a ningún medio de comunicación— tendrá lugar este miércoles 19 de abril, Obregón no estará presente. De hecho, según informó Beatriz Cortázar a Fiesta (Telecinco), la presentadora vendrá a España "a mediados de mayo".

El secretismo con respecto al contenido del libro y la no relación con la prensa también se debe a que Ana quiere dedicar la escasa promoción cuando venga a España a hablar del libro y no a temas personales. "Lo que de momento no va a ver son cosas personalizadas, ella quiere atender a todo el mundo y que se hable mucho del libro", señaló Cortázar.

La obra recaudará fondos para la investigación contra el cáncer de la Fundación Aless Lequio, aunque no ha llegado exenta de polémica. Alessandro Lequio aseguró en El Programa de Ana Rosa (Telecinco) que había leído el contenido del libro que había escrito su hijo, unas 20 páginas. "Yo conozco y tengo las páginas que escribió mi hijo. Son 20 páginas que escribió, están muy bien escritas, él escribía muy bien", comentó, desmintiendo así la versión de Obregón, que aseguró que Aless era el autor de tres capítulos.

Además, Lequio afirmó que estas páginas no eran un libro en sí sino un diario personal. "Son reflexiones muy simpáticas, a decir verdad. Y poco más te puedo decir porque el resto no lo conozco", dijo Lequio.

A esta polémica se sumaron periodistas como Saúl Ortiz, de Fiesta (Telecinco), que cuestionó que el libro fuese atribuido a Aless. "¿Es el libro que Aless quería publicar? No lo sabemos. Ana Obregón se ha apropiado del deseo de su hijo para escribir un libro que solo habla de su misión como madre. Es un libro de Ana García Obregón, no de Aless. Si el libro tiene 320 páginas y Aless solo ha escrito 20, la protagonista es Ana", señaló.