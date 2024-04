Shannen Doherty cuenta que está preparándose para morir: "Mi prioridad es mi madre"

La actriz Shannen Doherty, protagonista de la mítica Sensación de vivir o Embrujadas, nunca ha dudado en visibilizar su enfermedad desde que le diagnosticaron un cáncer de mama por primera vez en 2015. Dos años después, la enfermedad remitió, pero reapareció en 2020, cuando la intérprete anunció que había reaparecido.

Desde entonces, Doherty ha explicado cómo vive su día a día y en los últimos meses ha explicado que el cáncer va avanzando y que tiene metástasis en el cerebro. Este diagnóstico ha hecho que la actriz quiera aprovechar el tiempo y, especialmente, intentar hacerle el camino más fácil a su madre en caso de que muriera antes que ella.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Así lo ha explicado en un episodio de su podcast, Let’s Be Clear. “Mi prioridad en este momento es mi madre. Sé que va a ser muy duro para ella si muero antes. Y porque sé que va a ser duro, estoy intentando que otras muchas cosas le resulten más fáciles. No quiero que tenga que encargarse de un montón de cosas. No quiero que se encuentre con un trastero lleno de muebles”, ha señalado la actriz, que ha decidido comenzar a vender algunas de sus posesiones.

Además, ha explicado que también está tirando algunas cosas y regalando otras, en un proceso que le está aportando paz. “Sientes que estás soltando algo que fue muy especial e importante para ti. Pero sabes que es lo que debes hacer y, al final, te dará cierta sensación de paz y de calma. Porque estás ayudando a la gente que se va a quedar a tener una transición más limpia y más sencilla”, ha añadido en su podcast.

Doherty también ha relatado que, con el dinero que gane vendiendo sus pertenencias, quiere hacer un viaje con su madre. “Son solo cosas. No las necesito. No me dan alegría, pero lo que me da alegría es llevarme a mi madre a sitios a los que siempre ha querido ir”, ha asegurado.

No es la primera vez que Doherty habla abiertamente de su muerte, y hace unos meses ya expresó sus deseos de que mezclaran sus cenizas con las de su perro y su padre. Además, la actriz ha señalado que el cáncer ha hecho quiera "dar gracias por cada segundo, cada hora, cada día que logramos estar aquí”.