Sonia Monroy en los Oscar: retenida y con el vestido roto

La de anoche no era su primera vez. En 2015, Sonia Monroy ya se hizo pasar por una de las invitadas de la gala de los Oscar y se paseó por la alfombra roja ataviada con un vestido muy español —con la bandera como protagonista—.

Tras colgar varias fotografías con su llamativo estilismo, al final, según ella misma contaba, no se le permitió entrar en el Dolby Theatre de Los Ángeles porque su vestido era muy sexy.

Finalmente se descubrió que todo había sido mentira. La cantante y actriz sí había paseado por la famosa red carpet, pero un día antes de la gran noche del cine. Eso sí, consiguió su objetivo: titulares y que se hablase de ella durante horas.

La pasada tarde del domingo Sonia Monroy, que lleva afincada en Los Ángeles unos años intentando buscar la oportunidad de convertirse en una estrella de Hollywood, volvió a ser una de las protagonistas patrias de la noche de los Oscar pero, de nuevo, la cosa no acabó bien. La influencer, convertida en reportera del programa Fiesta de Telecinco, se desplazó hasta el Dolby Theatre de Los Ángeles horas antes del comienzo de la fiesta para hacer una crónica previa.

Monroy, enfundada en un apretado vestido blanco con brillos, intentó contar todo lo que allí estaba ocurriendo hasta que se acercó a un rincón en el que no se podía grabar, y los miembros de seguridad se percataron y la obligaron a abandonar el lugar. Monroy intentó salir huyendo, pero acabó retenida por la policía, con el vestido roto y sin un zapato.

"Son las cinco de la mañana y estoy volviendo a casa. Me han tenido allí retenida...", contaba al programa de Emma García. "Tengo una ansiedad ahora mismo... Voy a llamar a mi abogado porque creo que me he metido en el mayor lío de la historia de la Monroy. Madre mía, la que se la liado", lamentaba la influencer.