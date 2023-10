Tania Llasera muestra la factura física que le pasó 'MasterChef': aviso, impacta

Tania Llasera, una de las favoritas del público, fue la quinta expulsada de la octava edición de MasterChef Celebrity. Unos días después, la presentadora ha lanzado una reflexión sobre su paso por el programa en su cuenta de Instagram, donde ha publicado las fotos de lo que le supuso a nivel físico.

Las imágenes impactan, puesto que se puede apreciar un derrame ocular en su ojo derecho. "Las 3 primeras fotos son lo que realmente ocurre después del estrés real y agotamiento total de pasar por 6 semanas jugando a cocinar en el programa de cocina más duro que conozco (ojo que no cambiaría nada). Intentar pasar adentro en la repesca casi me mata de los nervios: realmente quería entrar de nuevo a toda costa", ha escrito.

Llasera ha aprovechado la publicación para compartir una novedad profesional con sus seguidores: "Voy a trabajar de lo mío". Como ha contado, será presentadora de Akelarre, un late night en ETB.

"Y esto, esto es lo que ve la gente cuando por fin se emite: éxito!!! Al ser elegida para presentar en tele. No es una queja, estoy feliz, pero es una realidad que la vida offline nada tiene que ver con la vida en las pantallas", ha escrito.

"Es una realidad que la vida offline nada tiene que ver con la vida en las pantallas"

"Mi reflexión: nunca sabes lo que está pasando en realidad alguien. Llevo todo un verano ploff porque todos me dabais por ganadora o al menos finalista decíais… y yo callada. Que me cuesta a mi el silencio. Sabiendo que me iba en el programa 5 y que no era la repescada", ha agregado.

Según la presentadora, una cosa no quita a la otra y "jamás" se lo ha pasado mejor: "Las 5 semanas dentro de MasterChef han sido maravillosas y no cambiaría ni coma".