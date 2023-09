Úrsula Corberó desvela el problema médico que le diagnosticaron de pequeña: "Esto no lo he dicho nunca"

Úrsula Corberó es la actriz del momento. La catalana, mundialmente conocida por La casa de papel, es además la protagonista de El cuerpo en llamas, la serie actualmente más vista en Netflix.

Sin embargo, no siempre ha sido tan popular. Como desveló en La Script al ser preguntada por María Guerra, en el colegio no lo era tanto debido a una condición que no había desvelado hasta ahora.

"No mucho. Yo era muy pequeña. Yo tengo un retraso óseo de cinco años. Esto no lo he dicho nunca, porque suena un poco mal, pero lo digo ahora, no pasa nada", afirmó.

En la actualidad, como señaló, tiene los huesos "de una de 30 en vez de los de una de 34", pero en el pasado sí le supuso diferencias con sus compañeras.

"Me bajó mi primera menstruación con 17 años, me empezaron a crecer los pelillos del sobaco a esa edad. Ya con 15 mis amigas llevasen una talla XS de Bershka, mientras que yo seguía todavía con la talla 14 de Zara Kids", recordó.

"Me hacían bullying. Yo no entendía porque no tenía como la necesidad de hacerme mujer todavía. Eran tan pequeñita que no podía con todos los libros en la mochila y tenía que llevar carrito", agregó.

"¿Y no la llevabas arrastrando?", le preguntó María Guerra. "Me regalaron por Reyes el carrito. Mucho bullying con el carrito", relató.