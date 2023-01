Marie Kondo, la gurú del orden, se rinde y deja al mundo en 'shock': "Mi casa está desordenada"

"La vida de Marie Kondo es más desordenada ahora... y ella está en paz con ello". Más o menos así se podría traducir el titular del artículo que The Washington Post ha dedicado a la conocida como la reina del orden y que ha conmocionado a medio mundo.

La japonesa, cuyo método La magia del orden es un superventas mundial y que incluso ha llegado a tener un reality en Netflix en el que ayuda a ordenar y organizar casas, ha tirado la toalla. Como ha reconocido, desde que dio a luz a su tercer hijo en 2021, tener una casa perfecta ya no es su prioridad, sino que la fuente de su felicidad está más en su interior (y en su familia).

"Hasta ahora, me dedicaba al orden y la limpieza de manera profesional, así que hice todo lo posible para mantener mi casa ordenada en todo momento”, ha explicado. “Me he dado por vencida en eso en el buen sentido. Ahora me doy cuenta de que lo que es importante para mí es disfrutar de tiempo con mis hijos en casa”.

En un nuevo libro, El método kurashi: cómo organizar tu espacio para crear tu estilo de vida ideal, da las claves de en qué consiste esta nueva filosofía vital. La limpieza o los cajones perfectos pueden ser parte del bienestar pero ya no son el foco: también puede encontrarse al desayunar con música clásica o hacer una receta de tu madre. En definitiva, más autocuidado.

"Ahora me doy cuenta de que lo que es importante para mí es disfrutar de tiempo con mis hijos"

“Mi casa está desordenada, pero la forma en que paso mi tiempo es la correcta para mí en este momento en esta etapa de mi vida”, ha afirmado Kondo, como recoge el diario estadounidense.

Su propuesta para los lectores de su nuevo libro es que, como ella, creen una "rutina de alegría factible" y mantenerla durante 10 días. Pasado este tiempo, toca evaluar si esos nuevos hábitos les han hecho sentirse mejor para incorporarlos a su vida permanentemente o no.