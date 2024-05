De Ana de Armas a Victoria Federica: quiénes que asistieron (y las sonadas ausencias) al desfile de Louis Vuitton en Barcelona

Aunque las caceroladas de los vecinos marcaron el inicio del desfile de estrellas en el entorno del Park Güell de Barcelona bajo los lemas 'Los barrios no somos una pasarela para su desfile', 'La ciudad no es un parque temático' o 'Vuestro lujo es nuestra pobreza' no impidieron que se convirtiera en una alfombra roja de rostros conocidos en el desfile de Louis Vuitton.

Desde Ana de Armas a Esther Expósito pasando por Xavi Hernández, Pharrell Williams o Victoria Federica se dieron cita en este desfile de la nueva colección crucero, Crucero 2025, de la Maison con Nicolas Ghesquière a la cabeza.

Un desfile cargado de homenajes y guiños a España, con sombrero cordobés incluido, y a Gaudí, clave en la elección del enclave.

En la sala Hipóstila del parque se pudieron ver otros rostros conocidos como las actrices y actores Shay Mitchell, Chloë Grace Moretz, Cynthia Erivo, Saoirse Ronan y Jaden Smith, quienes aprovecharon las horas previas al evento para hacer turismo.

Sophie Turner en el desfile de Louis Vuitton. Europa Press via Getty Images

Léa Seydoux en el desfile de Louis Vuitton. Europa Press via Getty Images

Pero el desfile también estuvo marcado por sonadas ausencias, como la de Zendaya, embajadora de la firma y que no pudo asistir al desfile por encontrarse en las horas previas en el Festival de Cannes. A pesar de la coincidencia con el festival, sí pudieron ir a Barcelona otros nombres del mundo del cine como Lèa Seydoux, Sophie Turner, Jennifer Connelly o Nicole Wallace.

Jaden Smith en el desfile de Louis Vuitton. Europa Press via Getty Images

Esther Expósito en el desfile de Louis Vuitton. Europa Press via Getty Images

Otros que no asistieron de la lista de invitados esperados fueron Rafa Nadal y Roger Federer, ambos embajadores de la línea de complementos masculina de la firma, sin embargo acudió Xavi Hernández.

El exfutbolista fue uno de los nombres españoles que se sumó a la cita a la que también acudieron nombres de la escena de la moda patria como Victoria de Marichalar, Juan Avellaneda o María Pedraza.