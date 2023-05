Jennifer Lawrence se planta en chanclas en la alfombra roja de Cannes

Jennifer Lawrence ha vuelto a ser una de las protagonistas en la alfombra roja del Festival de Cannes y esta vez no ha sido por una caída, sino por su atuendo. La actriz está en la ciudad francesa como productora del documental Bread and Roses, sobre las mujeres afganas, y acudió con parte del equipo de la cinta a la proyección de Anatomy of a Fall.

Para la premiére de la película Lawrence volvió a confiar en Dior, firma de la que es embajadora y que ha vestido en todas las grandes ocasiones, con un diseño rojo de alta costura con volumen en el escote y una amplia falda con ligera cola.

El vestido de Dior de Jennifer Lawrence Corbis via Getty Images

La intérprete combinó el vestido con un chal a juego, pero lo más llamativo del look se encontraba escondido bajo la falda y era difícil de apreciar. Lawrence decidió dejar aparcados por una vez los tacones y apostó por llevar unas chanclas negras también de Dior con su vestidazo.

Las chanclas de Jennifer Lawrence Getty Images

El calzado de la actriz, que ha demostrado que la comodidad no está reñida con las alfombras rojas, podía apreciarse al subir y bajar las escaleras para acceder a la sala de proyecciones.

Las chanclas están dando mucho juego estos días ya que Victoria Federica también apostó por ellas para asistir al desfile crucero de Dior en en Ciudad de México el pasado fin de semana.

La firma francesa presentó la colección, inspirada en parte por Frida Kahlo, en el colegio en el que estudió en su día la artista y haciendo una denuncia contra los feminicidios que no cesan en el país.