El motivo por el que varios directivos de Inditex se han llevado un extra millonario

Europa Press via Getty Images

La cúpula directiva de Inditex ha repartido más de seis millones de euros en acciones por la liquidación del segundo ciclo del plan de incentivos 2019-2023 que, como explica el diario Cinco Días, es parte del sueldo variable de los grandes ejecutivos del grupo.

Estos incentivos están vinculados al logro de objetivos de negocio. El periódico económico también recoge la información publicada por la CNMV, que confirma que el grupo textil entregó a once ejecutivos un total de 202.500 acciones el 4 de abril. El precio de estas acciones, que depende del valor al cierre de bolsa, era ese día de 30,39 euros por cada una.

Los ejecutivos que han recibido el incentivo han sido el CEO Óscar García Maceiras, nueve directivos del comité ejecutivo y el secretario del consejo, Javier Monteoliva.

En el reparto no entra Marta Ortega, que sí formó parte de la primera parte del plan, porque su cargo de presidenta no ejecutiva no contempla retribución variable.

En la primera parte del plan la hija de Amancio Ortega recibió 301.000 euros en acciones. Su marido Carlos Torretta sí que está incluido en esta segunda y última parte del plan de incentivos y ha recibido 874 acciones, con valor de 26.560 euros.