De rancio a 'cool': por qué el bigote es tendencia

Hubo un tiempo en el que llevar bigote formaba era sinónimo de ser el perfecto caballero conservador que utilizaba Varon Dandy. Lucir bigote era rancio e incluso, en algunas ocasiones, turbio, ya que se relacionaba con pervertidos o estrellas del porno. A día de hoy el bigote tiene el mismo estatus de cool que la barba hipster en 2013.

Ahí están los ejemplos de algunos de los rostros más populares del momento como Hector Bellerín, que habitual a llevar un mullet a juego, o Paul Mescal, recién nominado al Oscar por Aftersun y que revolucionó el Festival de Cannes con su poblado bigote. Hace apenas unas semanas era el actor y cantante Donald Glover el que aparecía en la alfombra roja de los Globos de Oro con bigote, en su caso con perilla. La fiebre ha traspasado la pantalla y ha llegado hasta la ficción, donde Jason Sudeikis es el mejor ejemplo en Ted Lasso.

¿Por qué se ha puesto de moda ahora? Como casi todo en moda, porque el pasado siempre vuelve y la nostalgia cotiza cada vez más al alza. En concreto, en los últimos años la moda ha recuperado las tendencias de los setenta gracias en su gran mayoría a firmas como Gucci o Celine y el bigote forma parte del imaginario de esa década.

Además, Mr. Porter, la revista de tendencias del portal de moda de lujo Net-A-Porter da otra pista sobre por qué cientos de hombres se están dejando bigote: la pandemia. El portal explica que la obligación de cortarse el pelo o arreglarse la barba ellos mismos hizo que muchos hombres experimentaran en medio del aburrimiento del confinamiento. “Los rapados a cero, las barbas desaliñadas y los bigotes resultantes se han quedado”, alegan desde Mr. Porter.

Iván, propietario de La barbería de Iván y profesional desde hace 32 años, reconoce que le resulta "curioso" caminar por la calle y ver a tantos chicos jóvenes luciendo bigote. "Sobre todo porque no es que sea una cosa demasiado cómoda y práctica para el día a día. Es una cosa más engorrosa de peinar y retocar", reconoce el barbero.

El experto explica que, por lo que ve por las calles y en su barbería los más populares son los bigotes finos como podría ser el conocido como bigote inglés, que es el que luce el futbolista Héctor Bellerín. "Muchas veces les apetece llevar bigote pero que no sea demasiado prominente, les gusta llevar algo finito, que sea discreto y que sea fácil de llevar", describe Iván sobre los gustos actualmente.

También hay que tener en cuenta los cuidados a la hora de elegir un estilo y en eso reina la comodidad: "No hay muchas personas que lleven un bigote al estilo Dalí, que se lo estén trabajando con cera, porque al final es engorroso y tampoco es demasiado práctico". Sí ha se ha rendido a este estilo el cantante Camilo, que luce este tipo de bigote con su barba.

El cantante Camilo Getty Images

El barbero también opina que el bigote no es tan agradecido como la barba y que "no a todo el mundo le queda bien" y que conseguir un buen resultado depende mucho del tipo de bigote que se quiera llevar y las facciones del rostro. "El pelo del bigote es diferente al pelo de la barba y es más grueso y digamos disparado que el pelo de la cabeza, entonces puede quedar muy abultado. Si tienes suerte y tienes un bigote más dócil se te quedará mucho más asentado, mientras que si tienes el pelo más disparado te hará un labio mucho más gordo", explica.

Además, insiste en que "es un poquito complicado manejar el afeitado" en comparación con el de la barba. "Hay que darle una forma para que no te haga el labio demasiado grueso, también en algunos casos que no te coma demasiado la cara", ejemplifica el profesional.

Cómo cuidarlo en casa

Jamie Dornan también se ha sumado al bigote. Getty Images

"Siempre recomiendo que cuando una persona se lava la cabeza utilice el mismo champú, si es un champú hidratante, para lavarse el bigote o la barba", aconseja Iván, que explica que el pelo hace que la piel no transpire y pueda resecarse.

Si se quiere añadir otro producto, el barbero recomienda un bálsamo que pueda hidratar tanto el bigote como la piel, pero no los populares aceites. "El aceite no hace absolutamente nada, el aceite lo que hace exclusivamente es darte una sensación de que queda suavecito, hasta que después se nota aceitoso y sucio", explica.

Igualmente, para peinarse o retocarse el bigote, recomienda apostar por productos sencillos y no necesariamente costosos: "No hace falta ponerse una cera en concreto que sea exclusivamente de barba. Recomendaría que la gente no se volviera muy loca con los productos de barba porque sinceramente son excesivamente caros para lo que realmente funcionan".