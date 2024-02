Boticaria García desmonta el mito de la comida cuando estás de resaca

La llegada del fin de semana es sinónimo de salidas, de estar con los amigos y de ingerir más cantidad de alcohol. Hay algunos que se conforman con como mucho un par de cervezas, pero hay quien pasa de las cañas a los cubatas, desembocando en la clásica resaca que te hace estar postrado en la cama o en el sofá durante buena parte del día.

Cualquier remedio es bienvenido para aliviar los típicos síntomas. El ibuprofeno para poner fin al terrible dolor de cabeza o la idea que se tiene del caldo para depurar. Hay quienes pensaran en pegarse un buen atracón después de haber consumido una gran cantidad de alcohol la noche anterior, una idea que, de acuerdo a la Boticaria García, no es más que un mito: "No se ha visto que afecte. Solo importa lo que comes antes", indicó en el programa Zapeando de La Sexta.

De esta forma, Boticaria García insiste en el típico dicho sobre las resacas: la clave está en el hoy, no en el mañana, por lo que es fundamental llenar bien el estómago antes de darse un atracón de alcohol. "Lo mejor son las comidas grasas, ya que disminuyen la velocidad con la que el alcohol llega a la sangre", insistió.

Otros remedios para la resaca de Boticaria García

Además de pegarse una buena cena rica en grasas antes de beber alcohol, Boticaria García insiste en la importancia de ser responsable, hidratarse y tomar hidratos de carbono, dado que "el alcohol disminuye la glucosa en sangre. Tomar hidratos de carbono contribuye a mejorar algunos síntomas de la bajada de azúcar, como la fatiga o la debilidad", señala en su web.

En la misma también recomienda que, de tomar analgésicos, se ingiera antes ibuprofeno que paracetamol. Además se pueden ingerir antiácidos o protectores de estómago como Almax, Rennie o Gaviscón de presentar reflujo.