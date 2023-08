Croquetas, ensaladilla o tortilla: esta es la tapa ideal del bar

Tapear es una tradición española que hace que los bares estén llenos prácticamente todo el año y que tomarse algo se convierta en una excusa para socializar. Pero normalmente, no suele verse como un hábito especialmente saludable.

Es por ello, que en La Voz de Galicia han consultado a dos nutricionistas para que analicen las distintas opciones de los bares para que recomienden las más saludables. Al ser preguntados por qué pedir, señalan que hay que equilibrar los distintos macronutrientes. Además, apuntan que hay que tener en cuenta especialmente las tapas vegetales y que las guarniciones también lo sean.

Por ejemplo, la nutricionista Carolina González apunta a que el salpicón y la ensaladilla "son dos tapas que se complementan y equilibran muy bien. La ensaladilla me da un mayor aporte de hidratos de carbono mientras que el salpicón, de proteína".

Sin embargo, a la hora de elegir una tapa de entre las más comunes como la ensaladilla, la tortilla o la croqueta, señalan que la tortilla, aunque no es lo más recomendable por estar frita en aceite, no es mala opción. "Lo que nos comeremos, al final, será media patata y un huevo. Así que no lo veo una mala opción", señala al citado medio la nutricionista Emma Enríquez.

La segunda opción es la ensaladilla rusa, de la que dicen que tiene aceite saludable como el aceite de girasol y, pese a tener mayonesa, no tiene mucha cantidad. "Si bien es cierto que no se puede abusar de la mayonesa, cuando nos tomamos una tapa de ensaladilla, puede ser que haya una cucharada o dos", recuerda Enríquez.

Por último las croquetas al ser fritas y tener mucho aceite en muchos establecimientos no serían una opción recomendable o tomarla de manera habitual. "Muchas veces nos comemos croquetas que son aceite puro", explica Enríquez.