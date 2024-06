Descubren que este tipo de enjuague bucal muy utilizado puede aumentar el riesgo de cáncer

A la hora de elegir un buen enjuague bucal, los dentistas y especialistas suelen realizar un análisis y estudio en el que recomiendan al paciente cuál utilizar en función de sus necesidades.

Por ejemplo, existen enjuagues para las personas con problemas de encías, para la sensibilidad dental, con flúor o antisépticos. Pero algunos pueden no ser del todo buenos para la microbiota del organismo.

Así lo establece un estudio realizado en el Instituto de Medicina Tropical de Amberes, Bélgica y publicado en el Journal of Medical Microbiology que apunta a que los enjuagues bucales con alcohol podrían incrementar las bacterias orales las cuales podrían aumentar el riesgo de ciertas enfermedades de las encías e incluso cánceres, incluido el colorrectal.

En su estudio, concretamente los investigadores encontraron una diferencia significativa en la composición y la cantidad de bacterias en el microbioma oral de los participantes después de usar el enjuague bucal Listerine Cool Mint a base de alcohol.

Por ejemplo, encontraron la abundancia de bacterias como las fusobacterium nucleatum y streptococcus anginosus, que se han relacionado con varias enfermedades, incluida la enfermedad de las encías y el cáncer de esófago y colorrectal.

Asimismo, apuntaron a la reducción de una cepa de bacterias llamada actinobacteria, una bacteria que según los investigadores tiene un efecto positivo en la microbiota oral ya que "son parte de las bacterias orales reductoras de nitratos, que convierten el nitrato salival en nitrito para generar más adelante el potente vasodilatador óxido nítrico, que es importante para mantener baja la presión arterial".

Los mitad de participantes utilizaron durante tres meses enjuagues con alcohol y otros tres meses sin alcohol, mientras que la otra mitad lo hizo a la inversa. No se tuvo en cuenta ni los hábitos de los participantes, la dieta ni si fumaban o no, por lo que el resultado puede verse afectado por otros condicionantes.

“El enjuague bucal con alcohol puede ser un factor contribuyente si alguien también es fumador, alcohólico o come de manera poco saludable, pero las investigaciones no sugieren que esto sea solo la causa del cáncer. También necesitaría un uso extensivo”, señaló el doctor Eric Ascher, médico de familia del Hospital Northwell Lenox Hill en Nueva York a Medical News Today.

A pesar de estos resultados, los investigadores señalan que no son concluyentes al no tener en cuenta otros factores y que los enjuagues con alcohol se pueden utilizar de forma segura durante un periodo de tiempo determinado, siempre guiados por un dentista. "Los investigadores insisten en que los resultados del estudio no significan que el público en general ya no deba usar enjuague bucal", indicó Ascher.