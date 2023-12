El nutricionista Pablo Ojeda se sulfura ante un mito sobre la fruta

La fruta es un alimento fundamental en la dieta de cualquier persona, tanto en aquellas que tienen que restringir ciertos alimentos porque sufren de alguna dolencia o intolerancia tanto para aquellos que simplemente quieren seguir una alimentación equilibrada en su día a día.

Bien es sabido que la Navidad es una fecha donde los excesos, las grasas y el consumo de carnes rojas y mariscos se multiplican, lo que puede suponer que más de uno sienta el tan típico atracón, digestiones pesadas y alteraciones en su tránsito intestinal. Ante ello, más allá de las uvas de Nochevieja, se suele recurrir a la fruta como una forma de regular.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

No obstante, son muchos los mitos que hay en relación a la fruta. Creencias populares que el nutricionista Pablo Ojeda se encargó de desmentir en su espacio en Más Vale Sábado de La Sexta. Preguntado sobre si es verdad que los diabéticos no puedes consumir este alimento, el nutricionista se mostró tajante y afirmó que "no hay ningún problema" por que estos enfermos crónicos consuma una pieza en una comida.

En relación con el tema, desmontó un bulo relacionado con la papaya, la cual se tiene la conciencia de muchos que puede causar abortos en mujeres embarazadas. Ojeda sostuvo que la leyenda viene de la tradición india y es completamente errónea.

El punto álgido llegó con la cuestión lanzada por la conductora del programa, Adela González, que le preguntó a Ojeda si la fruta puede alterar a los más pequeños de la casa. La pregunta encendió al experto, quien, previo suspiro, señaló que está "harto de esta nutrición tan técnica": "Eso es de un estudio de los años años 70 para niños con hiperactividad, pero no se llegó a ningún tipo de conclusión", sentenció.