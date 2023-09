Esta es la cantidad máxima que puedes ingerir de aceitunas y el efecto en tu cuerpo

Si por algo se distingue el mar Mediterráneo desde la Antigüedad Clásica es por la cantidad de alimentos y productos que se producían y producen en los países que delimitan sus costas, y que forman la conocida como dieta mediterránea. El vino, el tan preciado y ahora prohibitivo aceite de oliva, el arroz o los cereales son solo algunos de ellos. De ellos, la materia prima de oro líquido, las aceitunas, también se presentan como un alimento con múltiples beneficios para la salud, siempre y cuando que, como todo, se consuman en su justa medida.

España es uno de los países que más olivares tienen a escala global, por lo que no es de extrañar que en él se produzcan en torno a 200 variedades diferentes de olivas. Sin embargo, las más conocidas son la hojiblanca, cornicabra, manzanilla, picual y arbequina, que son aquellas que se curten y maceran con aliños para servir en la mesa como aperitivo.

Sus propiedades son muy beneficiosas para el organismo, ya que las aceitunas contienen una gran cantidad de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, que ayudan a mantener un corazón sano. En este aspecto, los frutos del olivo se equipararían al aguacate, los frutos secos y el queso fresco.

Poco calóricas

Además, son un alimento que no destaca por tener un gran contenido calórico, y se calcula que en general por cada 100 gramos de producto se contarían en torno a 150 calorías, aunque es una cantidad que varía según el aderezo y la relación de cantidad entre pulpa y hueso.

Además, esas calorías proceden en gran medida de nutrientes basados en proteínas y grasas, concretamente del omega-9, que se asocia como el aliado ideal para reducir el colesterol LDL, el 'malo'. También facilita la normalización de la presión arterial y el incremento en el número de glóbulos blancos, esenciales para mantener un sistema inmune fuerte. Otros nutrientes que aportan son la fibra, vitaminas A y E, potasio, zinc, hierro y el magnesio.

Sin embargo, aunque tengan múltiples beneficios, conviene no abusar. La cantidad diaria recomendada de olivas es de 25 gramos, que son aproximadamente siete aceitunas. Además, es conveniente elegir en aquellas que no tengan una gran cantidad de sal añadida y que no estén rellenas de otros alimentos, ya que en ese caso sus propiedades y nutrientes portados variarán.