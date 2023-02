Un estudio confirma la eficacia de la vacuna contra el meningococo B utilizada en España

Buena noticia sanitaria. La vacuna 4CMenB frente al meningococo B utilizada en España es eficaz en los menores de cinco años. Así lo confirma un estudio publicado en la revista médica The New England Journal of Medicine que señala que aquellos niños a los que se les ha inoculado la vacuna tienen un riesgo un 71% inferior de contraer la enfermedad.

Además, la investigación, que está liderada por Jesús Castilla Catalán (del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra), también apunta que la vacuna protege contra otros serogrupos diferentes del B.

El hecho de que esta vacuna sea efectiva es bastante importante, ya que, tal y como recoge EFE, el meningococo del serogrupo B es la primera causa de enfermedad meningocócica invasiva en España. Sus presentaciones más frecuentes son la meningitis y la sepsis.

Un estudio realizado en España con más de 1.500 muestras

El estudio se ha efectuado en toda España a partir de datos (recopilados entre octubre de 2015 y septiembre de 2016) de 1.530 menores entre dos meses y cinco años. Entre esas muestras se encontraban los 306 casos confirmados de enfermedad meningocócica invasiva en ese periodo en España y el resto pertenecían a varios grupos de control, según ha precisado Castilla Catalán.

Hasta el momento no existían datos concluyentes acerca de la eficacia clínica y efectividad de la vacuna 4CMenB. El motivo era que la baja incidencia de la enfermedad meningocócica requería que se llevara a cabo un estudio de una gran población a lo largo de un periodo amplio de tiempo.

Ese era el único (y difícil) camino para poder demostrar la protección de la vacuna a la hora de prevenir casos de esta clase de enfermedad. Sin embargo, la senda ha podido andarse y ha concluido que los vacunados con la pauta completa, de dos a tres dosis dependiendo de la edad a la que se recibe la primera, “tienen un riesgo un 71% menor de tener enfermedad por meningococo B que los no vacunados”, detalla el líder de la investigación.

Asimismo, las estimaciones de efectividad alcanzaron el 76% cuando se evaluó la vacuna frente a todos los casos de enfermedad invasora por meningococo independientemente del serogrupo. Un hecho que, según resalta Jesús Castilla Catalán, “no es de extrañar” porque la vacuna va dirigida a antígenos que no son exclusivos del meningococo B.

La vacuna ha sido incluida recientemente en el calendario vacunal

La vacuna ha sido recientemente incluida en el calendario vacunal para su administración financiada por el Sistema Nacional de Salud. Para adoptar tal decisión, se han tenido en cuenta los resultados de esta investigación, ha informado Castilla Catalán.

En ese sentido, en el estudio, además del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, también han participado el Ministerio de Sanidad, el Instituto de Salud Carlos III y los servicios de epidemiología y vacunas de todas las comunidades autónomas.