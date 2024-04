La prueba de equilibrio con la que descubrirás si la edad de tu cuerpo corresponde a tu edad real 

Es uno de los primeros signos que nos alertan del paso de los años: nuestras capacidades físicas —velocidad, fuerza, resistencia y flexibilidad— van disminuyendo. De ahí la importancia de incorporar el ejercicio a nuestras rutinas diarias para mantener nuestro cuerpo en forma.

Si desear poner una de estas capacidades a prueba, la del equilibrio, hay un sencillo test, que muchos médicos tienen en cuenta en sus exploraciones físicas, con el que podrás hacer una somera evaluación del estado general de tu cuerpo.

¿Quieres saber cuantos años tienes?

El test, extremadamente sencillo, se hace en tres pasos:

1. Cruza los brazos delante

2. Cierra los ojos

3. Levanta una pierna

Y ahora interpretamos los resultados:

- Si consigues aguantar más de 30 segundos sin perder el equilibrio, es que tienes menos de 30 años.

- Si aguantas entre 22 y 30 segundos, tu cuerpo tiene entre 30 y 34 años.

- Si aguantas entre 16 y 21 segundos, tu edad está entre los 35 y 39 años.

- Si aguantas entre 11 y 15 segundos, tu edad corresponde a más de 40 años y menos de 50.

- Si aguantas menos de 10 segundos, has suspendido el test. Deberás encontrar la causa de ello y empezar a cuidarte.

En los mayores de 50 años, esta sencilla prueba puede alertar sobre el riesgo de enfermedades importantes a corto o medio plazo, e incluso de muerte prematura. Un estudio publicado en la revista British Journal of Sports Medicine en 2022 incidía en los beneficios de incluirla en los controles de salud pues se observaba una asociación entre equilibrio y longevidad —y no una causa directa—. La investigación, llevada a cabo con 1.700 individuos, desveló que uno de cada cinco no superó el test —no aguantaba más de 10 segundos— y, en general, además de la edad, aquellos que fallaron tenían peor salud y sufrían obesidad, enfermedades cardiacas o colesterol.