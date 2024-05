Los medicamentos que los españoles tomamos como caramelos y son preocupantes para el corazón

Con el paso de los años, el consumo de medicamentos entre la población española ha ido en aumento. En 2021 se registró un récord en ventas, que en cifras se traduce en 1.033 millones de cajas de medicamentos vendidas y con cargo al Sistema Nacional de Salud, según recoge elDiario.es.

Entre esos medicamentos que más se consumen se encuentran analgésicos como el paracetamol. Y, aunque antiinflamatorios como el ibuprofeno se consumen menos que en el año 2010, su consumo ascendió en los años de pandemia, afirma el ya citado diario.

Sobre este tipo de medicamentos, como el ibuprofeno, el ketoprofeno o el naproxeno, el portal polaco especializado en medicina y salud Medonet ha lanzado una advertencia.

Ha apuntado que se trata de sustancias que afectan a la coagulación de la sangre y contribuyen, afirma el portal, a que aumente el riesgo de asma bronquial.

Medonet, además, apunta que cuando se consumen en exceso, así como en momentos en los que no son necesarios, el riesgo de sufrir un infarto o un ictus aumenta.

Por ello, recomiendan no exceder las dosis recomendadas ni combinar los medicamentos, dado que su eficacia no será mayor, según el ya citado portal. Asimismo, aconsejan no sobrepasar la dosis máxima recomendada y tomar los medicamentos con cantidades abundantes de agua.

En cualquier caso, lo más recomendable siempre es seguir las pautas que marque un profesional. Este, atendiendo a las particularidades de cada paciente, le recetará o recomendará lo que encuentre más saludable.