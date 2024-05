Los motivos que hacen envejecer la piel y cómo cuidarla en diferentes tramos de edad

Es el órgano más grande del cuerpo humano. Puedes mirar a cualquier parte de tu cuerpo y te darás cuenta de que siempre hay un trozo de piel que te protege. Por eso, el cuidado de la piel debe convertirse en una cuestión de principal importancia para todos nosotros.

Ponte cómodo y descubre cuales son las mejores prácticas para mantener una piel sana y radiante sin importar la edad que tengas. ¿Comenzamos?

Cómo cuidar la piel hasta los 30 años

¿Eres joven y aún te preguntes por qué envejece la piel? Es momento de que prestes atención a algunos consejos que tienes que aplicar para que la edad no sea un impedimento para mostrar tu belleza.

La piel próxima a los treinta años no retiene el agua de la misma manera que en la adolescencia, así que habrá casos en los que no esté tan hidratada y no tenga las defensas adecuadas para afrontar este problema. El espesor se vuelve también más fino, lo que se traduce en líneas de expresión y arrugas.

Dentro del mismo proceso, la producción de colágeno se reduce, perdiendo luminosidad y brillo. Los siguientes tips te ayudarán a conseguir una piel más cuidada y una mejor apariencia a partir de los treinta años:

Sigue una rutina de cuidado y limpieza.

Limpia tu rostro por la mañana y por la noche con productos adecuados a tu tipo de piel.

Duerme al menos ocho horas cada día.

Protégete del sol.

Cómo cuidar la piel adulta entre treinta y cincuenta años

Los especialistas indican que la piel no es solo el mayor órgano del cuerpo humano, también uno de los más sensibles; por ello, si tienes más de treinta, así que hay que darle el cuidado oportuno a partir de los 30 años.

Veamos algunas técnicas que puedas aplicar para diferentes rangos de edades:

Treinta años

Los expertos coinciden que a partir de los treinta años es muy recomendable hacer una doble limpieza facial para mantener la piel de la cara suave y cuidada. Por su parte, desde los 35 se requieren de una serie de vitaminas y antioxidantes para protegernos de los radicales libres y el sol. Aquí entran en juego la vitamina C y el retinol, dos elementos que retrasan el envejecimiento prematuro.

Cuarenta años

A partir de los cuarenta, la flacidez es una realidad tanto en el cuerpo como en el rostro, así que el uso de cremas antiedad se erige como necesidad latente para combatir el envejecimiento en mayor profundidad. Además, es recomendable llevar una dieta sana con proteína vegetal, animal y moderada en carbohidratos.

Cómo cuidar la piel a partir de los cincuenta años

El principal problema de las personas mayores de cincuenta años es la sensibilidad de su piel, la sequedad y la pérdida de elasticidad, que acaba reflejándose en una flacidez visible. Todo esto es provocado porque la piel produce menos grasa y menos colágeno, generando una situación que irá empeorando con el paso del tiempo.

Pero, ¿qué podemos hacer? Hay expertos que sugieren la aplicación de tratamientos como la armonización facial después de un examen personalizado para determinar cuál es la mejor alternativa para cada caso concreto. Asimismo, puedes consumir alimentos ricos en proteínas y vitamina C junto a suplementos que eviten la caída del cabello, una cuestión que nos hace parecer de mayor edad.

Los mejores productos para cuidar la piel

Eucerin Hyaluron-Filler

Es un producto perfecto para combatir las arrugas para la piel adulta, es decir, aquellas personas que sean mayores de treinta años y deseen implementar nuevos métodos de cuidado. Cabe destacar que su fórmula se inspira en los procesos de bioestimulación, que son aquellos que regeneran los tejidos a través de los fibroblastos.

Hyaluron-Filler +Elasticity Rosé

Por otro lado, esta gama de artículos está dirigida a mayores de cincuenta años. Sabemos que a partir de esta edad la piel sufre modificaciones de importancia, como la elasticidad y firmeza, pero con esta línea podrás contrarrestarlo de manera efectiva. Los múltiples beneficios para el envejecimiento prematuro que genera esta gama de productos se aplican en base a estudios dermatológicos.

De esta , es importante destacar lo que ofrece el Hyaluron-Filler + Elasticity Día Rosé FPS 30: se trata de uno de los productos estrella de Eucerin, con diversos beneficios para la piel:

Reduce la aparición de manchas relacionadas con la edad

Brinda un tono rosado para contrarrestar la palidez

Rellena las arrugas y mejora la elasticidad de la piel

Además, cuenta con Thiamidol, un elemento patentado que permite reducir las manchas conforme aumentamos de edad, y con Collagen-Elastin Complex, que ayuda a incrementar toda la elasticidad de la piel. A esto hay que sumarle el ácido hialurónico, para completar un producto que te permitirá cuidar tu piel sin importar la edad que tengas.

Ahora es tu turno de elegir el mejor producto para tu piel. ¿Cuál crees que es la mejor crema antiarrugas para protegerte del envejecimiento prematuro? Te leemos en los comentarios.