Qué es la parálisis del sueño que padece David Muñoz, de Estopa

Los hermanos Muñoz, David y José, que conforman el dúo musical Estopa visitaron este jueves El Hormiguero para presentar el adelanto de su próximo disco, que se lanzará en 2024.

Durante la entrevista, David contó la historia detrás de la canción número 9 del álbum. El de Cornellá, soñó con que un amigo compuso una canción: "Cuando me desperté dije ¡pero si no es de él, es mía!".

En otro momento de la charla, Pablo Motos le pidió que explicara a los espectadores qué es la parálisis del sueño, algo que padece desde que era pequeño.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Es una enfermedad que sufre un 7% de la población y no es preocupante para la gente que le pasa. Es como que estás dormido y lo que yo interpreto es que sueñas que te despiertas. Ves tu habitación, ves todo, pero no te puedes mover", describió el artista.

Cuando le pasa, contó que siempre se quiere despertar, "porque no es agradable": "La sensación de no poder moverte es superchunga". "Lo que hago es intentar gritar para oírme en el sueño y al final puedes romperlo y te despiertas", agregó.

Según Muñoz, pasa algo muy curioso: "Puedes ver paranoias. Yo he visto de todo, y sin fumar, ¿eh?".

En una ocasión se despertó y no se podía mover: "Noté que mi mujer estaba al lado, noté que estaba en mi casa, no había nada raro. Miré a los pies de la cama y me encuentro a un señor bajito con cara de alien. Era como el grito de Munch. Nos quedamos mirando. De repente, se levanta, se eleva, viene hacia mí y yo me tiro hacia la mesita de noche. En ese momento me rajo todo, mi suegra que estaba en casa se despierta... yo estaba muy mal. De repente, miro el reloj y te lo juro que es verdad, eran las 3:33". "La mitad de la hora del demonio", soltó una de las hormigas.

Más allá de la anécdota, la parálisis del sueño se produce porque "se solapa la fase de vigilia con la fase REM del sueño", explican en la web del Clínic de Barcelona. "En unos segundos, aunque parezcan horas, se va a solucionar", apunta el doctor Alex Iranzo en el mencionado portal.

Como resaltan, con unos buenos hábitos de sueño se puede prevenir su aparición que, en algunos lugares es tan común que en México se conoce con la expresión 'se me ha subido el muerto'.