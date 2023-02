Sanidad financia un tratamiento para dejar de fumar en 25 días: ¿quién puede solicitarlo? ¿Qué requisitos hay que cumplir?

El pasado jueves saltó la noticia: desde el 1 de febrero, los fumadores disponen de un tratamiento financiado por Sanidad para dejar de fumar: el Todacitan. Con él, según fuentes médicas, lo que se consigue es una ayuda a la deshabituación tabáquica en solo 25 días.

Hasta ahora costaba 200 euros y está a la venta desde 2021.

¿Quién puede solicitarlo?

Todo fumador que esté incluido en un programa de apoyo (individual o grupal) de deshabituación al tabaco que esté implementado en las comunidades autónomas o mutualidades.

Además, tienen que cumplir varios requisitos: motivación expresa de dejar de fumar que se pueda constatar con un intento en el último año y tener un alto nivel de dependencia, con un consumo de 10 cigarrillos o más al día.

Eso sí, hay excepciones que no se deben pasar por alto: los pacientes de una patología psiquiátrica no controlada, que tengan alguna enfermedad cardiovascular aguda, o con algún tipo de reacción alérgica no podrán socilitarlo.

¿Cómo se solicita?

Partiendo de la pregunta anterior, todo aquel que cumpla los requisitos recibirá una receta con la que podrá acudir a la farmacia y comprarlo.

Se financiará un intento al año.

¿Cómo se toma?

Los tres primeros días hay que tomar seis comprimidos al día: durante ese tiempo se puede fumar. Del cuarto al duodécimo, una pastilla cada 2,5 horas y ya se tiene que haber dejado el tabaco y a partir del decimotercer día, se va reduciendo la dosis hasta el día 25.