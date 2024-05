Soy técnico en nutrición y te confieso cuál es mi ensalada favorita de Mercadona

¿No comes verduras crudas? No será porque no tenemos variedad en España. Y de calidad. Pues deberías, si quieres mantenerte saludable. Nos lo recuerda la técnica en nutrición y dietética, Ana Luzón. “Es importante que al menos la mitad de nuestro plato en la comida y en la cena deberían ser verduras que aportan vitaminas, minerales y fibra (para la salud digestiva y la microbiota)”, recuerda. Es más, los expertos en alimentación sana, como Luzón, recomiendan comer al menos una ración de verduras crudas al día.

Pero tampoco debemos olvidar lo que incluye una dieta sana: “Nuestra alimentación debería estas basada, principalmente, en verduras y hortalizas, proteínas de alto valor biológico y grasas saludables”, resalta esta experta. “Y estos dos últimos aspectos no los encontramos en ninguna de las ensaladas”. También nos llama la atención sobre las salsas que casi siempre ponemos a las ensaladas. “A menudo, las salsas están elaboradas con aceites de semillas, azúcar…y, a veces, pensamos que nuestra mejor opción es tomar una ensalada cuando, por un lado, estamos comiendo poco (apenas proteína) y, por otro, estamos tomando bastante calorías en forma de salsas nada saludables”.

¿Cuál ensalada elegir? Según Ana Luzón, “una buena opción es la de atún, completándola con algo de proteína, un par de huevos duros o una lata de aceite”. Además, “que no tenga sea atún en aceite vegetal sino natural, condimentado con una vinagreta de aceite de oliva virgen extra y vinagre”, recomienda esta experta.

La ensalada César también podría ser una elección, añade, cuando viene con el aporte de la proteína del pollo”. Pero, de nuevo, ojo con la salsa. Y, respecto a la ensalada de pasta, Luzón dice que “puede ser una buena opción, como primer plato, para las personas que hagan deporte, no lleva nada de proteína (la poca que lleva viene del fiambre de pavo, con solo un 46% de carne).

Finalmente, esta técnica de nutrición no nos recomienda aliñar la ensalada con salsa de yogur: “Es mejor hacerlo con aceite de oliva virgen y vinagre". Y, el resto de ensaladas, no mencionadas anteriormente, “no tienen valor nutricional”, concluye la especialista en dietética.