El emocionante viaje de ocho mujeres supervivientes de cánceres ginecológicos

El Cáncer Ginecológico es el tercero más común en mujeres, por detrás del cáncer de mama y del cáncer de colon y recto (1). El cáncer ginecológico agrupa seis tipos de tumores: el de ovario, endometrio o útero, vulva, vagina, cuello de útero o cérvix y trompas de Falopio (2). Se estima que para el año 2023 se diagnosticarán 13.081 nuevos casos de cáncer ginecológico siendo el cáncer de endometrio el más frecuente, seguido del cáncer de ovario y del cáncer de cérvix (1).

"Esperanza, es la certeza de que siempre hay algo más que se puede hacer, es la luz que puede encender cualquier oscuridad, es el faro que nos puede guiar cuando transitamos un camino arduo, cuando recorremos cada uno de los pasos en la enfermedad, en las decisiones, en la tristeza, en el miedo. ESPERANZA es aquello que existe cuando crees que ya nada existe", explica Marisa Cots, Presidenta de AMOH y participante del 'Camino a la Esperanza'.

Emoción, sentimiento, fuerza y resiliencia

Me llamo Esperanza es precisamente el título de la campaña impulsada por la compañía biofarmacéutica GSK que busca concienciar sobre el cáncer ginecológico desde todos los ángulos: prevención, visibilidad, información y formación, acciones para mejorar el abordaje multidisciplinar, así como las cirugías de alta complejidad y el apoyo a las supervivientes. Es decir, se trata de informar y dar apoyo a las mujeres afectadas, y también a sus familiares y profesionales de la salud involucrados en el tratamiento de esta enfermedad.

Esta iniciativa también ha contado con la colaboración de asociaciones de pacientes, ASACO (Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario) y AMOH (Asociación Mama Ovario Hereditario), que son importantes pilares de las mujeres durante y después de la enfermedad.

De entre todas las acciones puestas en marcha por GSK, el documental El Camino a la Esperanza, que recoge el testimonio real de mujeres que han pasado la enfermedad y emprenden un emotivo viaje, ha sido uno de los elementos fundamentales de la campaña.

Las ocho supervivientes de cáncer ginecológico, llegadas de diferentes puntos de España, y acompañadas por dos oncólogas, las doctoras Ainhoa Madariaga y Mª Jesús Rubio, aterrizan en la isla de Tenerife para alcanzar a pie, en tres etapas, la localidad de La Esperanza, capital del municipio de El Rosario, partiendo de San Cristóbal de La Laguna.

El camino realizado por las protagonistas es una ruta real destinada a la reflexión y la contemplación que no solo ofrece a sus visitantes paisajes espectaculares de la isla, también cuenta con rutas para hacer senderismo, turismo de playa y paseos en bicicleta.

Estas son las rutas de ese Camino a La Esperanza:

1ª etapa: San Cristóbal de La laguna, 7 km (4 horas).

Dificultad de ruta: baja

Es un recorrido urbano por San Cristóbal de La Laguna, ciudad Patrimonio de la Humanidad, que cuenta en sus calles con una gran cantidad de elementos patrimoniales únicos.

El grupo en una de las etapas del camino.

2ª etapa: Anaga Circular, 7,72 km (4 horas).

Dificultad de ruta: baja

La segunda etapa discurre por la Reserva Mundial de la Biosfera de Anaga, donde se encuentran unos de los mayores números de endemismos por kilómetro cuadrado de Europa: la laurisilva.

3ª etapa: Montes de Agua García - La Esperanza, 7 kilómetros (4 horas).

Dificultad de la ruta: baja.

Esta última etapa se desarrolla en el paisaje protegido de Las Lagunetas. Comienza en el El Bosque de Agua García, en su recorrido por los viñátigos centenarios, para luego pasar por las Cuevas del Vidrio.

Esas horas caminando, esos días de convivencia, las conversaciones terminan resultando toda una lección de superación, resiliencia, amistad y compañerismo, y un intercambio de experiencias y pareceres sobre sexualidad, apoyo psicológico, nutrición y deporte.

"Esta experiencia me ha aportado muchísimas cosas, me ha hecho ver que no somos únicas, que hay más personas que están en la misma situación que yo he vivido. Me ha enriquecido muchísimo a nivel personal porque quitas prejuicios y quitas miedos también... Y me ha gustado mucho la claridad con la que hemos hablado y con la que nos hemos relacionado", asegura una de las pacientes al completar el viaje. Sensaciones que también compartieron el resto de las mujeres para muchas de las cuales habrá un antes y un después tras El Camino a la Esperanza.

