La superalga rica en antioxidantes para tu organismo que sirve también de mascarilla para la piel

Miles de reseñas y artículos —no todos con aval científico— animan a incluirla en la dieta como ingrediente indispensable de una correcta nutrición y de un estilo de vida saludable. Se trata la Arthrospira platensis, nombre científico de la conocida vulgarmente como espirulina, un alga azul verdosa que debe su nombre a la forma espiral que adopta, y que ha llegado a nuestras vidas para quedarse.

Esta es un alga bacteriana con unos importantes valores nutricionales, reconocida por la OMS como un superalimento, es decir, un alimento que por sus características, propiedades y beneficios para la salud es conveniente incluir en la dieta.

Espirulina en polvo. Madeleine Steinbach

Ahora bien, este no es un término médico y, como recuerdan los investigadores Tomás Lafarga y Ana Sánchez Zurano en el portal The Conversation, es importante aclarar que no existe un único alimento mágico que pueda satisfacer todas nuestras necesidades nutricionales, aunque sí reconocen los muchos beneficios de la espirulina. Es "rica en vitaminas y minerales, y contiene calcio, fósforo, magnesio, vitamina A, vitamina K, vitamina E y vitamina B2, B3 y B6, y su alto contenido en hierro es especialmente interesante, ya que este es mas habitual en productos de origen animal. Sin embargo, lo que ha despertado el creciente interés en este alimento es su elevado contenido en proteínas —característica que llevaron a incluirla como ingrediente en las barritas con las que se alimentan los astronautas—", aseguran los expertos .

Y también un básico de belleza

Pero los beneficios de la espirulina van más allá de la dieta y de la nutrición. En los últimos años se ha convertido en un ingrediente cosmético fundamental pues este alto contenidos de nutrientes también es beneficioso para la piel y ayuda a activar las funciones de desintoxicación, hidratación y nutrición, además de mitigar los efectos del envejecimiento.

Cada vez es más habitual que este alga aparezca en las formulaciones de mascarillas faciales, para recuperar la vitalidad y la luz del rostro cansada. También en cremas de contorno de ojos porque reactiva la microcirculación de la zona, además de atenuar bolsas y ojeras, y desintoxicar la piel extremadamente fina de esa zona.

Y una última tendencia: cada vez son más los expertos que destacan el uso de la espirulina para prevenir la caída del cabello, además de favorecer su crecimiento y reducir la caspa.