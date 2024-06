Uno de cada tres jóvenes asegura sentirse solo, una emoción que predomina en el entorno rural

El Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES) ha presentado este lunes el ‘Barómetro sobre la soledad no deseada en España 2024’, elaborado por Fundación ONCE y Fundación AXA. El estudio, ha querido volver a tomar el pulso a este problema social que ya se analizó en una investigación pionera realizada en 2014 que fue el germen y el orgen de numerosas iniciativas para combatirlo.

La soledad no deseada, entendida como un sentimiento de tristeza derivado de disfrutar de menos relaciones o de menos relaciones de calidad de lo que uno desea, es fenómeno social extendido que llega de forma transversal y global.

Conocer en profundidad el fenómeno es la única manera de abordar las soluciones, como ha explicado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 durante la presentación del estudio del que se ha extraído una importante conclusión.

El 20% de las personas sienten ahora mismo esa soledad no deseada. La prevalencia es algo más alta en las mujeres que en los hombres, pero el dato más relevante salta cuando el estudio pone el foco en los jóvenes: entre los 18 y los 24 años, la prevalencia es del 34%. Esa emoción va decreciendo con la edad y alcanza su valor mínimo en la franja de edad comprendida entre los 55 y los 74 años, cuando de nuevo vuelve a aparecer en su versión más preocupante.

Además, aunque vivir en un pueblo o en una ciudad no es especialmente indicativo en general, en esta franja de edad sí es uno de los factores que aumenta la prevalencia: los jóvenes en el entorno rural se siente más solos. Pertenecer a dos colectivos con más riesgo de exclusión, como inmigrantes y LGTBIQ+, también agravan esa situación en esa franja de edad, entre los 18 y 24 años.

Estas son las otras de las principales conclusiones derivadas de este barómetro

La soledad se considera un problema muy relevante para nuestra sociedad

La mayor parte de la sociedad ha experimentado la soledad no deseada

La soledad tiene solución, aunque en otros casos puede ser crónica

La soledad es multifactorial y el riesgo aumenta cuano se relaciona con otros problemas

La cantidad, calidad y presencialidad de las relaciones en muy relevante

El núcleo de convivencia influye: se tienes menos soledad si se vive acompañado, especialmente en pareja

La salud física y mental es un factor clave en la lucha contra la soledad

Le educación previene contra la soledad

La soledad está especialmente extendida entre la juventud

El medio en el que se vive (urbano o rural) afecta a la soledad según la edad

Está aumentnado la sensibilidad hacia la soledad como problema social

Existe consenso en que es necesario reforzar las acciones frente a la soledad