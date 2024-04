El idílico país que se ha convertido en un sacavisas de españoles

Australia es uno de los países que mayores requisitos pide a los extranjeros para entrar en sus fronteras. Tanto es así que, una vez obtenido el visado, su validez máxima es de un año. Así que muchos extranjeros tienen que recurrir a ciertos trucos para poder renovarlo y volver a entrar al país en las siguientes semanas o meses.

El visado 'Work and Holiday' permite a todos los jóvenes de entre 18 y 30 años de ciertos países poder asegurarse unas vacaciones de larga duración en Australia al mismo tiempo que trabajan para ayudar a financiar el viaje. El problema es que una vez se termina, hay que salir del país para poder renovarlo y volver a entrar.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Esto es precisamente lo que le ha ocurrido a la usuaria de TikTok Marta Registrada (@martaregistrada). La joven lleva varios días colgando vídeos desde Indonesia, pese a que anteriormente vivía en Australia, y es por eso que muchos de sus seguidores le han preguntado qué es lo que le ha llevado a ese otro país.

Marta explica que cuando la visa 'Work and Holiday' expira, los jóvenes optan por "pegarse un viajecito" a algún país cercano a Australia y que sea barato para poder pedir el visado para el segundo año. Como no pueden volver a cruzar las fronteras hasta que se les acepte el trámite, deben esperar fuera del país y no hay un lugar mejor que Indonesia.

La creadora de contenido cuenta que en el alojamiento en el que se está hospedando en Indonesia coincide con jóvenes de Argentina, Uruguay o Italia que se encuentran en la misma situación que ella. "Absolutamente nadie venía de vacaciones desde su casa, todo el mundo viene de Australia y está esperando a que le aprueben la visa", comenta.

"Si tú estás en Australia un poco cansadito ya de las conversaciones sobre visados y todo esto, no vengas a Indonesia pensando que se va a acabar porque aquí en la cena es de lo que se habla", explica. Y añade que no se sabe cuánto tiempo va a estar cada persona en Indonesia porque es "un poco como el juego de las sillas", cada día hay más o menos gente en su alojamiento esperando el visado.