España desaparece de los destinos recomendados para viajar en verano y hay un posible motivo

España ha dejado de ser uno de los destinos elegidos por la revista Traveler para viajar en este 2024. Desde 2020, solo en 2021 no había sido incluido ningún lugar de España en estas recomendaciones que en 2023 incluyeron Zamora, en 2022 las islas Baleares y en 2020 las islas Canarias.

Para este 2024 se encuentran destinos europeos como Budapest (Hungría), las islas Cícladas (Grecia), Kosovo o Yorkshire (Reino Unido), pero predominan destinos más exóticos como el Mar Rojo en Arabia Saudí, Sri Lanka o San Pedro de Atacama (Chile).

No hay una explicación clara a que los editores, como ya sucedió en 2021, no hayan elegido ningún destino español para incluirlo en sus listas y puede ser una simple elección editorial. Sin embargo, algunos miembros del sector turístico apuntan a que España podría perder viajeros, especialmente en la temporada de verano, debido a la emergencia climática y el aumento de temperaturas.

"Hemos comenzado a ver un aumento realmente grande en la demanda de destinos como Noruega y Copenhague, que normalmente no serían destinos que reservaríamos para el verano", señaló Rebecca Masri, fundadora del club privado de reservas vacacionales Little Emperors y recogen medios británicos como Euronews.

Masri recalcó que esta subida global de las temperaturas estaría provocando que destinos como España, Italia o Grecia perdieran turistas. "Como nuestros clientes son más jóvenes, generalmente sus hijos son mucho más jóvenes y la gente no quiere viajar con un bebé pequeño a un destino con 48 grados. Simplemente no es agradable y con las políticas de cancelación no pueden salir de esas reservas", añadió.

Según afirmaba el Daily Mail en agosto de 2023, las agencias de viajes británicas han advertido "una disminución en las reservas a España e Italia con el fin de evitar el calor abrasador". Según sus fuentes, se habrían producido un descenso del 10% de turistas británicos viajando a España entre junio y noviembre de 2022.

"No está previsto que las temperaturas récord en países europeos como Grecia, Italia y España amainen al entrar en agosto, por lo que podría considerarse una opción mucho más segura optar por una estancia en el norte de Europa", aseguró entonces a Euronews Tim Hentschel, consejero delegado de la plataforma digital de reservas HotelPlanner.