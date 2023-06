La polémica está servida con el ránking de ciudades españolas de una experta en viajes

Si hay algo que a los españoles nos saca lo peor es que alguien diga que nuestra ciudad no es la mejor. Y algo parecido ha pasado con una experta en viajes, que ha hecho un ranking con las cinco mejores ciudades españolas con el que absolutamente nadie está de acuerdo.

Según la tiktoker experta en viajes @shygirltravels, las cinco mejores ciudades para visitar en nuestro país son:

1. Sevilla

2. Madrid

3. Córdoba

4. Valencia

5. Barcelona

Aunque hay que decir también que solo ha viajado a cinco ciudades españolas, así que no tenía mucho donde elegir para hacer el ranking.

Pero resulta que casi nadie está de acuerdo con ella. El vídeo tiene infinidad de comentarios que no aceptan discusión. "Valencia antes que Bcn ni de coña y Madrid antes que Córdoba es que no has ido a Córdoba", asegura Martina Torres. Pero hay quien se atreve a más, como Laura, que comenta "cómo se ve que no conoces el norte. Toda España es preciosa, pero el norte es el paraíso".

Pero también hay quienes han optado por hacer su propio ranking. Por ejemplo, para @sergi.pdf las mejores ciudades son "1 Barcelona, 2 Sevilla, 3 Córdoba, 4 Salamanca, 5 Granada". A la usuaria @karmaismyboyfrienddd, en cambio, le tira más Andalucía: "Sevilla, Nerja, Granada, Málaga, Córdoba, Barcelona". Y a Irene las Islas Canarias, ya que su clasificación queda así: "Madrid, Gran Canaria, Fuerteventura, Sevilla".