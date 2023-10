Xelo Montesinos (Unicorn):"Ana Rosa está en un 10% de media pero tiene más público que en la mañana"

Ha perdido la cuenta de las horas semanales de directo que ocupan los programas producidos por ella y su equipo; a sus 52 años siente, además, que ya no está "supeditada al dato" de audiencia y que ni los éxitos siempre son éxitos, ni los fracasos tan malas noticias en televisión. Xelo Montesinos, CEO de la productora Unicorn Content, es el cerebro y la batuta detrás de grandes éxitos televisivos como El Programa de Ana Rosa, Cuatro al Día o Ya es Mediodía.

Lleva "desde el siglo pasado" trabajando junto a Ana Rosa Quintana como "compañera, jefa y hermana" y ahora se enfrenta a una de las temporadas más trepidantes de su carrera. Y es que, los cambios en Mediaset han dejado en manos de la productora la reestructuración de las mañanas de Telecinco y la creación de un nuevo espacio que resucitara las tardes de la cadena. Inmersa en plena tarea y ya con todos los formatos 'paridos', Montesinos habla con El HuffPost y valora este nuevo panorama televisivo.

Antes de nada. Después de un arranque de curso tan frenético... ¿Ha vuelto la tranquilidad a las oficinas de Unicorn?

Yo no sé si la calma y la tranquilidad la tenemos en algún momento del año, en general. En el inicio de curso evidentemente vienes de las vacaciones y es como empezar de nuevo, pero luego viene el cierre de año, el inicio de año... Además, cualquier proyecto que venga, una ficción, un programa, un documental tiene diferentes plazos y es un no parar. No sé en qué momento de mi vida me he encontrado tranquila. Lo bonito de esta profesión es que siempre estás con retos nuevos.

Retos no os faltan este año. Actualmente la parrilla de Mediaset es casi vuestra. Tenéis La mirada crítica, Vamos a ver, TardeAR, Cuatro al día, Fiesta... ¿Estamos ante vuestra etapa más dorada?

Pues depende de a qué le llamemos dorada. Si es a nivel de producción, sí. Es una época muy muy buena de producción. Pero también te digo que en estos cinco años que llevamos al final no dejas nunca de producir. Es verdad que para este nuevo curso tenemos más programas en directo, pero hay años que tuvimos ficción u otras etapas en las que tuvimos varios documentales a la vez. Pero, es verdad que no es lo mismo que el ritmo trepidante que dan los directos. Creo que estamos en una etapa en la que ya sabemos lo que hacemos y sabemos que todo tiene un proceso. Que no es llegar y acertar. Hay un proceso de consolidación que es muy importante y lo sabemos.

Pero lo ‘dorado’ también se mide en números. En 2022 los productos de Unicorn ocuparon el 21,5% de las horas de emisión televisiva, la facturación se mantiene al alza en los últimos años... ¿Cuál es la clave de haber tenido tanto éxito en tan poco tiempo?

Creo que hay una parte de confianza por parte del cliente, de las cadenas, y luego otra parte de perseverancia. Primero de no conformarte con lo que tienes y siempre aspirar a más. Nuestra fórmula del éxito es juntar experiencia y juventud. Intentamos tener un 50% de gente con mucha experiencia y sobre todo dar oportunidades para que entre mucha gente joven que aporte frescura e innovación. Además, a nivel concepto nos gusta aplicar la fórmula del talento y el talante o la aptitud y la actitud. Es importante tener talento, pero también talante por ambas partes, los equipo y la dirección.

Esta temporada los programas de Unicorn ocuparán alrededor de 70 horas semanales de directo en televisión. ¿Cómo se asume esa responsabilidad? ¿Qué es lo más complicado?

¿Ah sí? Uf, pues gracias por decírmelo, un poco más de estrés... Bueno, creo que la principal dificultad está en llevarlos todos al éxito. Estadísticamente es muy complicado porque es prácticamente imposible lograr un 100% de éxito, pero es que me encuentro muy cubierta y apoyada por un gran equipo. Distribuimos muy bien los papeles tanto en la producción ejecutiva de los programas como con los jefes de departamento... Ellos son una prolongación mía y yo de ellos. Entonces todo eso me produce bastante calma dentro del vértigo que da hacer tantas horas en directo. Cuando tienes una familia tan consolidada y en la que confías tanto da menos miedo, tienes un colchón.

Ana Rosa Quintana en la presentación de 'TardeAR'

Este año ha sido complicado para Mediaset, vuestro principal cliente. La renovación de la directiva, la cancelación de Sálvame y todos los cambios de la parrilla... ¿Por qué ha salido ganando Unicorn en mitad de este ‘caos’? ¿A qué se debe este plus de confianza que ha depositado en vosotros la nueva cúpula?

Pues yo no sé si soy la persona que debe contestarte. Para mí siempre ha habido confianza. La había antes y la hay ahora. Por parte de Mediaset la relación con Paolo siempre fue magnífica y de confianza plena y con el nuevo equipo igual. ¿Si hay más o menos? Pues depende. En mi recorrido como productora el equipo de Paolo no paró de encargarnos programas tanto de ficción como de entretenimiento... Eso no ha cambiado.

Bueno, ha aumentado. Os han encargado prácticamente todo el día... Crear un programa de tres horas diarias para ocupar el hueco de Sálvame o reestructurar las mañanas.

Pero menos TardeAR todo lo demás ya estaba en otra etapa. El resto lo pusimos en marcha con el anterior equipo y permanecen porque funcionaban. En el caso de la tarde, el equipo nuevo quería otro modelo y se sabe públicamente que se le pidió a Ana Rosa pasar a las tardes. Se le pidió y además en varias ocasiones. Es decir, es algo que se le pidió a ella personalmente y lo lógico es que Ana haga su programa con su productora.

Cuando Mediaset os propuso ocupar las tardes de Telecinco, ¿os dejó completa libertad para diseñar el programa o tenían una idea previa de lo que querían?

No, nos dejaron completa libertad. De hecho, cuando tuvimos el proyecto hecho lo presentamos a la cadena y hubo confianza absoluta. Confianza y complicidad.

TardeAR ha sido uno de vuestros mayores retos para este año... Apelando a la autocrítica, ¿cómo consideras que ha arrancado el programa?

Bueno, la autocrítica la hice incluso antes de que empezáramos el proyecto. Conozco el territorio de la tarde desde hace muchísimo, de cuando hacíamos las tardes en Antena 3, y sé lo que es. Y más difícil ahora con la cantidad de magazines y programas de actualidad que hay por la tarde. Hay cinco cadenas con este tipo de programas en esa franja. En TVE, La Sexta, Cuatro, Antena 3 que ya empezó el año pasado con Sonsoles... Lo tenía ya previsto. Pero los programas no se hacen en un día, necesitan su tiempo y una consolidación. Además, son cambiantes hasta que cogen alma o una cierta continuidad para que todo se conozca. No solo el engranaje interno, también de cara al espectador.

Más allá de eso, Telecinco está en una nueva etapa. Y en estas pocas semanas que llevamos estamos en la media de la cadena y hasta ahora hemos mejorado la franja poco a poco. Soy de las que prefiere ir poco a poco a empezar muy bien y luego pegar un bajón. No me ha pasado nunca en la última época que programas míos hayan empezado con grandes datos de audiencia. Todos empezaron bajos y costó que se consolidaran.

El hecho de que la nueva directiva de Mediaset también haya querido cambiar la identidad de Telecinco y apostar por otro modelo de televisión supongo que influye en las audiencias... ¿Hay que fidelizar a un nuevo público? Además, los espectadores de las mañanas no son los mismos que los de las tardes.

Sí, es distinto. Por las tardes hay mucho más consumo televisivo y el reparto del pastel es más complicado. Y claro, hay un cambio y la cadena ya sabe cuál es la nueva hoja de ruta. En cualquier caso, no puedes hacer lo mismo. El público de las mañanas tiene otras costumbres. De hecho, a las nueve de la mañana empiezas con poco público y se van sumando espectadores hasta las tres de la tarde. Con Ana Rosa nosotros ahora estamos en un 10% de media, pero tenemos mucho más público del que teníamos por la mañana. Además, Telecinco es una cadena que tiene una pausa de publicidad fundamental y ni La 1 ni Antena 3 tienen publicidad en esas franjas. Esto es importante. Pero bueno, es un nuevo programa, nuevas caras... Hay que ver qué demanda más el público y qué demanda menos, independientemente de la actualidad. Nosotros analizamos cómo se van adaptando a los distintos contenidos que ofrecemos.

Antena 3 parece que ha conseguido hacerse un hueco en las tardes con Sonsoles Ónega, ¿crees que se debe a que han sabido aprovechar la debilidad que arrastraba Telecinco en ese horario?

Yo creo que Así es la vida -sabiendo yo lo complicado que es el verano- ha defendido perfectamente la franja de la tarde. De hecho, han estado prácticamente a la par que Antena 3 en la parte de Sonsoles. Pero volvemos a lo mismo, con publicidad y sin publicidad. ¿Si han aprovechado o no han aprovechado las circunstancias? Bueno, llevo muchos años compitiendo con un programa similar en las mañanas, Espejo Público... En las tardes es que el programa lleva ya un año, no se pueden comparar por ahora. Y si me preguntas por el traspaso de colaboradores que ha habido... Pues es algo que lleva pasándonos toda la vida, no es la primera vez. Las caras al final van y vienen en las cadenas. Cada una tiene su estrategia y ahí no me puedo meter.

Xelo Montesinos, CEO de Unicorn Content

Me gustaría hablar de la reciente cancelación de Cuentos Chinos. Al final TardeAR y el programa de Jorge Javier se esperaban con mucha expectación y en su caso las malas audiencias han provocado un descarte fulminante a los 10 programas de haber arrancado. Cuando esto sucede, ¿no temes que pase lo mismo si Ana Rosa no cumple con las expectativas de share?

Pues no pienso en eso. No estoy pensando en si me pueden o no me pueden cancelar si no se cumplen las expectativas. Cuando te hacen un encargo, el que sea, intentas hacerlo lo mejor posible. Supongo que como han hecho en Cuentos Chinos o como hacen todos los productores. Que se consolide o no es una cuestión de tiempo. A nivel personal yo no considero que se trate de éxitos o fracasos. Creo que un programa en prime time tiene sus curvas y hay temporadas en las que, por la actualidad, te puede funcionar mejor o peor. Pero no sé, no creo que dependamos solo de un dato. Quizás son mis 52 años los que me hacen verlo así. Antes sí que me veía más supeditada o dependiente de esa cifra, ahora no. Yo creo que la exposición que tienes va más allá del dato y depende de si estás más o menos satisfecha con el producto y con lo que estás haciendo.

¿Os ha propuesto Telecinco crear un nuevo programa para ese ‘access prime time’? ¿Estarías dispuesta a ocupar ese espacio?

De momento lo poco que sé es que van a meter la última hora de Gran Hermano ahí, ¿no? Tirarán estos meses así y luego no sé lo que harán. Pero vamos, yo ya con lo que tengo...Primero voy a intentar que esta temporada todo se vaya consolidando con todos los cambios que ha habido.

Por último, Xelo... ¿Cómo es llevar tantos años trabajando mano a mano con Ana Rosa?

Pues es que llevo trabajando con ella toda la vida. Como compañera, como jefa, como hermana, como amiga... Ya no sé qué hay mío que no venga de su influencia. Como llevamos desde el siglo pasado juntas, no sé dónde termina una y empieza la otra. La complicidad y la admiración es tan grande que al final marca tu forma de trabajar y de actuar en la vida. Le pido consejo para todo y para todo tengo su respaldo.