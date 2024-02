Cupón de San Valentín ONCE 2024: horario y dónde ver el sorteo del 14 de febrero

Cupón Extra de San Valentín de la ONCE 2024

El Sorteo del Cupón Diario de la ONCE del Día de San Valentín 2024 despierta simpatías y no solo porque se celebra en el 14 de febrero, fecha de los enamorados, si no también por la gran cantidad de regalos y premios que te puedes hacer si participas en el mismo.

Más allá de esos premios del Cupón Diario de la ONCE, con un primer premio de 500.000 euros si tienes el número premiado y la serie ganadora, este sorteo especial de San Valentín de la Organización Nacional de Ciegos Españoles sobresale por los regalos, con los que puedes recrear un segunda luna de miel o incluso vivir una primera anticipada.

Entre los mismos están las 80 cajas regalo 'Amor para siempre' de Smartbox, valorada cada una de ellas en 120 euros, además de 90 tarjetas regalo de Primor de 50 euros y 90 tarjetas regalo de Treatwell también de 90 euros.

Horario y dónde ver el Sorteo Extra de San Valentín de la ONCE 2024

El Sorteo Especial del Cupón Diario de la ONCE de San Valentín tendrá lugar el propio miércoles 14 de febrero a las 21:25 horas (horario peninsular). La compra de los cupones la podrás realizar hasta las 20:55 horas de ese mismo día a través de las vías habilitadas.

Podrás seguir este sorteo de la ONCE en directo a través de la retransmisión que realizaremos desde El HuffPost. En la misma informaremos de los números premiados, podrás comprobar los resultados y, quién sabe, llevarte una gran noticia en este Día de San Valentín 2024. ¡Mucha suerte!