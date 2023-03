Extra del Día del Padre ONCE 2023: Todos los premios y probabilidades de ganar

Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE 2023: Premios del sorteo del 19 de marzo

Este 19 de marzo la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) celebra su clásico sorteo del Cupón Extra del Día del Padre 2023. Con un primer premio de 17 millones de euros, podrás participar con un cupón compuesto por un número de cinco cifras y una serie.

Cada número del sorteo extraordinario de la ONCE tiene un precio de 5 euros. La fecha límite para comprar tu cupón del Extra del Día del Padre será el mismo 19 de marzo, hasta las 21:00 h.

Los números que entran en el bombo en este sorteo son 100.000 , es decir, todos los números comprendidos entre el 00000 y el 99.999. De cada número del sorteo del Cupón Extra Día del Padre hay 100 series, 100 cupones con el mismo número y que comparten miles de premios de la estructura de premios oficial.

El sorteo del Extra de la ONCE se celebra el domingo entre las 21:15 y las 21:35 h (horario peninsular).

Premios del Extra del Día del Padre de la ONCE

El más deseado del sorteo del 19 de marzo es el primer premio de 17 millones de euros. Para ganarlo, tu cupón del Extra del Día del Padre tendrá que coincidir en las 5 cifras y la serie. Si tu número coincide únicamente en las 5 cifras del primer premio, serás uno de los 99 ganadores de 40.00 euros.

Más allá de los premios mayores, el sorteo del Día del Padre de la ONCE reparte 900 premios de 1.500 euros a las cuatro últimas cifras, 9.000 premios de 100 euros a las tres últimas cifras y 90.000 premios de 10 euros a las dos últimas cifras.

Y, si no te has llevado ninguno de los premios anteriores pero al menos la última cifra de tu Cupón de la ONCE coincide con la del primer premio, te llevas lo que pagaste por tu número.

Tabla de premios del Cupón del Día del Padre 2023

1 premio de 17.000.000 € a las cinco cifras y serie

99 premios de 40.000 € a las cinco cifras

900 premios de 1.500 € a las cuatro últimas cifras

9.000 premios de 100 € a las tres últimas cifras

90.000 premios de 10 € a las dos últimas cifras

900.000 premios de 5 € a la última cifra

Probabilidad de ganar el sorteo del Extra del Día del Padre de la ONCE

Si eres de los que confían en la estadística, puedes calcular fácilmente cuál es la probabilidad de que te toque el primer premio de 17 millones de euros en el Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE 2023. Para hacerlo, debes tener en cuenta que en este sorteo, el bombo está compuesto por 100.000 números y 120 series de cada número. Por ello, la probabilidad sería el resultado de dividir 1 entre 12 millones, que daría un resultado de 0,000000083%. Parecen pocas, pero van aumentando a medida va disminuyendo la cuantía del premio.