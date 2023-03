ONCE: comprobar Cupón Diario y Super Once hoy lunes 27 de marzo en directo

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once de hoy lunes 27 de marzo de 2023

Estamos a la espera de conocer el resultado de los sorteos de la ONCE de hoy, lunes 27 de marzo de 2023. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el Cupón Diario y Super Once de hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 27 de marzo de 2023 es el X de la serie X.

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves. Para jugar simplemente tendrás que adquirir un cupón a través de las administraciones de la ONCE o seleccionar cinco números online. Durante el sorteo del Cupón Diario se extraen 5 bolas comprendidas entre el 0 y el 9 que conforman el número premiado.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 27 de marzo de 2023 es X.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Cupón Diario y Super Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.