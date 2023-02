Feijóo, mal ejemplo para la España que trabaja

Y Feijóo volvió a hacerlo. El martes, 31 de enero, se celebraba su primer cara a cara en el Senado con el presidente del Gobierno de este año 2023. Se debaten las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra, pero el líder del PP se fue a la mitad.

Fue un debate largo e intenso que duró más de 6 horas. Comenzó a las 16:00 horas y acabó a las 22:20. Sin embargo a las 19:50, Feijóo se largó del hemiciclo para no volver. ¡Lo nunca visto! Esto representa un desplante al Senado y una enorme falta de respeto para los grupos parlamentarios que intervienen después del PP. Y lo hace siempre.

¿Es normal esta actitud del presidente del PP? Pues la verdad es que no, sobre todo porque el presidente Pedro Sánchez no se ha levantado en ninguno de los debates celebrados en el Senado hasta su finalización. Pero cuando no era aún presidente, sino que era el líder del principal partido de la oposición, del PSOE, en el Congreso, Pedro Sánchez también se quedaba en el escaño hasta la conclusión de los debates.

La portavoz socialista en el Senado Eva Granados salió al atril para intervenir, pero Feijóo ya se había marchado, y entonces le afeó su actitud: “Ya me estoy acostumbrando a hacer este tipo de debates con el escaño vacío del señor Feijóo. Es lamentable, pero yo creo que la falta de respeto del líder de la oposición a esta Cámara y a todos los grupos parlamentarios es palpable”.

Y recordó además los vacíos estrepitosos del líder del PP, quien no ha estado presente en su escaño cuando se ha votado la cuarta parte de las leyes en el Senado. Ya se van acercando a cien las votaciones relacionadas con leyes donde el señor Feijóo no estaba en su escaño ejerciendo con su responsabilidad.

Pero no queda aquí la cosa, porque éste se permite incluso el lujo de no votar ni siquiera cuando son cuestiones presentadas y registradas por su propio partido, el PP, en el Senado. No lo hace en dos de cada tres iniciativas que trae el PP. ¿Esta actitud, señor Feijóo, no le da ni siquiera un poco de pudor?

A ningún trabajador de este país le pagan tanto por trabajar tan poco como al señor Feijóo

El presidente del PP desde mayo ocupa escaño en el Senado en representación de Galicia, comunidad a la que prometió seguir representando, pero donde no ha planteado ni una sola iniciativa relacionada con la comunidad que le elegió.

A ningún trabajador de este país le pagan tanto por trabajar tan poco como al señor Feijóo. Ni nadie que falte tanto a su trabajo sigue cobrando como lo hace el líder del PP. Todos los días se le llena la boca de que hay que respetar la Constitución, pero el primero que no respeta a las Cortes Generales es él.

Hace unos días el líder del PP presentó con la mayor parafernalia y boato un Plan de Calidad Institucional y Regeneración Democrática que incluía 60 medidas. ¿En ninguna de esas medidas se hacía referencia a cumplir su compromiso político con los ciudadanos en el Senado?

Señor Feijóo, es difícil que alguien se pueda creer que al líder del PP le importen los problemas de los ciudadanos cuando ni siquiera cumple con su deber de votar las cuestiones que se debaten en el Senado. Usted está dando un mal ejemplo a la democracia. Si representa a los ciudadanos, cumpla con sus obligaciones y con el sueldo que recibe. Cumpla con España y con los españoles y españolas.