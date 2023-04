Jesús nació por gestación subrogada

La Virgen María fue el primer vientre de alquiler de la historia, y Jesús —SPOILER ALERT: muere en el capítulo del próximo jueves, pero resucita al final de la temporada— el primer niño nacido por gestación subrogada.

- ¡Toma! ¿Pero quién eres que te me apareces así de la nada flotando en el aire?

- Soy el arcángel Gabriel, que vengo de parte de Dios a ver si le quieres gestar un hijo.

- ¿Gestar un hijo a Dios? Pero si es omnipotente… ¿no se lo puede gestar él solito?

- ¿Tú sabes lo guapas que van a quedar las Inmaculadas de Murillo?

- Ya, pero… no sé… ¿y qué dais a cambio? Que acaban de poner un Ikea aquí en Nazareth y a José ya no le encargan ni una cuchara de palo. Puta globalización…

- María, esa lengua… Que está Fra Angelico allí enfrente haciendo unos bocetos de la escena.

- No sé, pero yo si no hay una buena pasta por medio…

- Imposible. Acaba de ganar Feijóo las elecciones en el Cielo y la nueva ley de Gestación Subrogada obliga a que estas cosas se hagan de forma altruísta.

- Pues aquí gobierna Podemos. Sólo sí es sí. El consentimiento en el centro. Hablemos sobre follar con la regla. Ya sabes…

- Pero esto no es sexo.

- ¿Cómo que no es sexo? ¿Cómo me va a fecundar Dios?

- De forma milagrosa. Es su estilo de hacer las cosas. Tú despreocúpate, que no te vas a enterar.

- Entonces como siempre.

- Seguirás siendo virgen. Una cosa que nunca entendí, María: si estás casada con José… quiero decir… ya sabes… ¿cómo es que…? ¿…virgen?

- Pregúntaselo a Él.

- ¿A José?

- No, a Pablo Iglesias, ¿no viste que dije “Él” con mayúscula?

- Bueno, eso, que no vas a ver un shékel, pero a lo mejor a cambio podemos hacerte ascender al Cielo antes de que te mueras, en estado de gracia plena total, transfigurada, rodeada de ángeles y esas cosas, y sentarte a la derecha del Padre.

- Sigo sin verlo, ¿qué quieres que te diga? El otro día vino una paisana… al parecer era famosa... de España, que si le quería gestar un hijo. Puso mucha pasta encima de la mesa. Pero había que irse a América. Me decía que había mejores hospitales. “¿Cómo va a haber mejores hospitales en un sitio que aún no se ha descubierto?”. No me convenció. Y esto de Dios, menos. Además, que ya estoy un poco harta de que sólo seamos hornos de panadería para los caprichos de dioses y ricos.

- Pues tú verás, María. Que aunque estamos empezando el Nuevo Testamento, Dios todavía tiene el carácter del Antiguo, y como le cabrees chasca los dedos y te extermina Judea en un pispás. Que es Dios y se puede comprar todas las Judeas que le apetezcan.

- No sé…

- No le gusta que le digan que no, y mucho menos una mujer… El Patriarcado, ya sabes. Mira que le decimos que se deconstruya, pero nada…

- No, si a mí tampoco me hace gracia decirle que no, pero… ¿lo puedo hablar con José?

- Tranquila, ya he hablado yo con él. Le conté la historia. Se encogió de hombros y dijo “ok”. Tienes que decidirte ya. Que tengo que ir volando al polideportivo Magariños, que una tal Yolanda va a hacer otra anunciación hoy y quiero espiar a la competencia.

- …

- ¿Entonces sí?

- Carajo. ¡Cómo se nota que vosotros no parís!

- ¿Los arcángeles?

- No, los tíos.

- Venga, mujer, ¿qué es un embaracito y un partito de nada? Que va a ser el Hijo de Dios. Te llaman para “Masterchef Celebrity” fijo.

- Bueno, anda. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según Su Palabra.