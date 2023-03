Ramón Tamames fue mi profesor (y un gran profesor) pero se me cayó un mito

El profesor Ramón Tamames era muy buen profesor. Seguramente el economista más acreditado de nuestro país, un referente en el estudio de la estructura económica de España.

Tamames me dio clases en COU, año 71/72. Recuerdo que fue el primer curso que se implantó y vino a sustituir al anterior PREU. COU llegó tan precario que no disponíamos ni de libros ni apenas temario. Yo todavía no tenía claro por qué carrera optar, pero gracias a la forma que él tenía de explicar e introducirte en la economía decidí elegir dicha carrera. Lo hacía fácil y atractivo. Cierto que también guardo buen recuerdo de otro gran profesor que fue Gregorio Peces-Barba en derecho.

Por aquel entonces Tamames militaba en el Partido Comunista de España, pero en la clase no adoctrinaba. Explicaba las diferentes corrientes económicas con razonable objetividad, comparándolas entre sí para entender las diferencias entre las distintas escuelas y las consecuencias prácticas de su aplicación a lo largo de la historia económica.

Para mí, Tamames fue un profesor referente que, de alguna manera, orientó mi futuro. Le recuerdo muy serio pero tomaba sus clases con interés porque era fácil seguirle, lo hacía interesante y porque, con él, ibas descubriendo como la economía influye sobremanera en nuestro día a día. Era como descubrir el resultado de un puzzle a medida que vas encajando piezas.

Su deriva política y el hecho de que haya trasegado por todo el arco político, quizá tenga que ver con su generoso ego. Intuyo que es un hombre con un complejo encaje en cualquier organización si no es a su medida.

Hoy mi sentimiento es de sorpresa y definitiva decepción y, siendo benevolente, sólo se me ocurre la palabra senilidad para justificar éste peripatético circo con Vox. Aquí termina su deriva derechista, llegó al plus ultra de la diestra. Definitivamente se me cayó el referente Tamames, menos mal que todavía me queda Aute.