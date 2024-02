El mejor descodificador para evitar el apagón TDT

¡Mucha atención! Este 14 de febrero no solamente se celebra San Valentín, sino que ha sido elegido como el día previsto para el apagón de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en relación a sus canales SD (definición estándar).

Por esa razón, hoy queremos proponerte una de las opciones más fáciles para que sigas disfrutando de todos los canales en tu TV antigua sin tener que gastar mucho dinero; se trata de uno de los descodificadores mejor valorados de la plataforma Amazon.

Descodificador Edison Picco T26. Amazon

¿Cómo ver canales HD en una TV antigua?

El apagón de la Televisión Digital Terrestre (TDT) no afectará a los televisores más recientes, ya que son compatibles con una alta definición y lo único que deberás hacer es resintonizar todos los canales.

El problema llega cuando se trata de un televisor antiguo, donde no hay compatibilidad alguna y hay que recurrir a otros dispositivos para conseguir una emisión en HD de los canales. Nosotros hemos encontrado uno de los descodificadores más vendidos de Amazon y a continuación te contamos todos los detalles para que no te quedes sin tus canales favoritos.

Descodificador Edison Picco T26

Este receptor TDT HD cuenta con tecnología de punta que le permite recibir todos los formatos: DVB-T/DVB-T2, H265 HEVC, F.T.A. Además que se destaca por su mando a distancia y su soporte Wifi USB con el que te podrás conectar a aplicaciones como YouTube.

Descodificador compacto y con pantalla LED. Amazon

Con más de 13.000 valoraciones en Amazon

Sin lugar a dudas es uno de los descodificadores con más reseñas de Amazon, plataforma donde acumula más de 13.000 valoraciones, pero lo mejor es su puntuación media de 4 estrellas sobre 5.

“Rápido de instalación y encuentra rápidamente los canales en HD, para no tener que cambiar la TV de hace años, este pequeño aparato hace que me haya ahorrado un dinero al no tener que cambiar de televisor que es del año 2007. Lo aconsejo mucho” Esto es lo que opina María del Mar, una de las personas que compró el dispositivo y deja al descubierto todas sus ventajas.

Receptor TDT con puerto HDMI

El Edison Picco T26 es una gran alternativa para evitar el apagón que ocurrirá este 14 de febrero, especialmente porque es compatible con la nueva tecnología de recepción DVB-T2 H.265-HEVC. Cuenta con visualización multilingüe en su pantalla, una memoria de 6.000 canales y una experiencia de usuario mejorada.

Por otra parte, también tiene una entrada HDMI que sirve tanto para imagen como para audio en alta definición, una pantalla LED y una guía de programación electrónica que te ayudarán a disfrutar al máximo de todo el contenido de la televisión actual.

Receptor TDT con puerto HDMI. Amazon

Funciona con pilas

Para que todo sea más fácil, el descodificador que te recomendamos funciona con dos baterías AAA (vienen incluidas en la caja). Además, para que el dispositivo se mantenga en su sitio, también se incluyen dos almohadillas adhesivas que le brindarán mayor estabilidad al receptor.

Se instala muy fácilmente

Uno de los aspectos que más resaltan las personas que han probado este descodificador es su facilidad de instalación. Además de que incluye un mando universal con los botones necesarios para cambiar los canales o subir y bajar el volumen.

Viene con todo lo necesario para que su instalación sea fácil y rápida. Amazon

