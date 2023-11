En la actualidad, comprar un televisor que no tenga tecnología de punta es casi imposible, todos vienen con diferentes servicios que ayudan a disfrutar de una experiencia más cómoda y con diferentes opciones de entretenimiento.

Eso no quita que aún tengamos en casa televisores que están en buen estado pero que no cuentan con la tecnología actual, así que no te preocupes, para ello hoy queremos recomendarte tres dispositivos para hacer tu TV inteligente.

Las principales ventajas de los dispositivos para convertir tu TV en una smart TV, es que suplen funcionalidades como la conectividad y el acceso a wifi para poder navegar por Internet y disfrutar, por ejemplo, de las famosas plataformas de streaming como Netflix, HBO Max o Prime Video.

Por otra parte, una de las ventajas más grandes de tener una televisión inteligente es poder ver en su pantalla cualquier contenido audiovisual que se encuentre en nuestro móvil, por lo que se convierten en una de las mejores inversiones para diversificar nuestro entretenimiento.

A continuación te recomendamos tres dispositivos para convertir tu tele en una TV inteligente.

Uno de los dispositivos más populares para disfrutar de un televisor inteligente es el Amazon Fire TV Stick Lite, con este conseguiremos los siguientes beneficios:

- Acceso a plataformas de streaming: podrás reproducir plataformas de streaming como HBO o Netflix de una manera rápida y con calidad Full HD. Podrás usar su mando que se puede controlar por voz mediante el asistente Alexa.

- Máximo entretenimiento: tendrás la opción de ver miles de series, películas, además de disfrutar de todo el contenido de plataformas como YouTube, DAZN, Atresplayer, entre muchas otras.

- Spotify y más plataformas musicales: no solamente podrás acceder a gran contenido de streaming audiovisual sino a plataformas musicales, así que prepárate para escuchar tus canciones preferidas desde tu televisor.

- Fácil configuración: solo tendrás que conectarlo en la parte trasera del televisor, encenderlo y después acceder a internet para configurarlo. Lo mejor es que podrás hacerlo con ayuda de Alexa así que todo será mucho más sencillo.

- Televisión en directo: tendrás la posibilidad de ver diferente contenido; programas, noticieros, deportes en vivo.

- Más control de otros dispositivos del hogar: Alexa se convertirá en tu mejor aliada, podrás consultar información del tiempo, o cambiar la intensidad de la luz, entre otras funciones compatibles.

En conclusión, con el Amazon Fire TV Stick Lite podrás descubrir nuevo contenido, te sumergirás en un mundo de opciones infinitas en cuanto a entretenimiento, podrás desde e el sofá o la cama pedir a Alexa que encuentre ese programa o serie que quieres ver, o simplemente podrás preguntarle por la hora o las predicciones del tiempo.

Amazon Fire TV Stick Lite

Este aparato para hacer tu TV inteligente es uno de los clásicos: tendrás la oportunidad de reproducir el contenido audiovisual del móvil en el televisor de forma inmediata y en alta calidad.

Te decimos cuáles son los principales beneficios del Chromecast con Google TV:

- Todo desde una misma aplicación: podrás encontrar una cantidad casi infinita de opciones de películas, series y contenido audiovisual, además de que recibirás recomendaciones personalizadas según tus gustos.

- Entretenimiento sin límites: tendrás la posibilidad de acceder a 400.000 películas y episodios de tus series favoritas. Por supuesto, tendrás al alcance de la mano plataformas de streaming como Spotify o Netflix.

- Controla lo que ven tus hijos: podrás configurar la reproducción de contenido para los más pequeños de casa, con este control parental te asegurarás de que los niños no tengan acceso a contenido inapropiado e inclusive podrás programar una hora que les indicará que es el momento de dormir.

- Gestiona tu hogar desde el sofá: podrás dar órdenes a Google para ajustar la temperatura de la casa, atenuar las luces o solicitar cualquier tipo de información.

Chromecast con Google TV

Compra por 39,99 € en Amazon

Este dispositivo para hacer tu TV Inteligente cuenta con el asistente de Google, podrás acceder a los servicios de streaming y reproducirlos en 4K Ultra HD. Por otra parte, podrás disfrutar de todas las ventajas de Chromecast. A continuación te contamos las características principales del Xiaomi Mi TV Box S:

- Con sistema operativo Android 8.1: con este sistema operativo tendrás más facilidad de uso, tienes acceso al control de voz y a un universo de contenido perfecto para toda la familia.

- Duplica tu pantalla con solo un botón: podrás ver la pantalla de casi cualquier otro dispositivo en tu televisor. Reproduce fácilmente las pantallas de tu móvil o tablet en tu televisor con solo oprimir un botón.

- Disfruta del asistente de Google: pulsando el botón de audio se abrirán miles de posibilidades desde el sofá de tu casa. Podrás buscar cualquier contenido con solo dar una orden mediante voz, además de controlar otros dispositivos compatibles de tu hogar.

- Alta calidad en HDR 4K: para los más exigentes, el Xiaomi Mi TV Box S ofrece una experiencia visual de la más alta calidad.

- Audio envolvente: con Dolby y DTS podrás disfrutar de un audio mucho más envolvente, sentirás que te encuentras dentro de la pantalla.

- Gran capacidad de almacenamiento: diviértete a lo grande instalando diferentes aplicaciones, además de que el dispositivo destaca por su alto rendimiento.

Xiaomi Mi TV Box S

Compra por 79,99 € en Amazon

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 2 de noviembre de 2023.

