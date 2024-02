Una planta puede llegar a transformar nuestra vida en casa, desde su impacto visual y estético hasta los beneficios en la salud emocional hacen que este elemento natural sea una apuesta ganadora en cualquier hogar.

Como todo en esta vida, las plantas necesitan cuidados para que no sucumban en el día a día, problema que sufren muchos y por el cual renuncian a tener una en casa. Por esa razón, hoy queremos contarte algunos trucos para que no se mueran las plantas de interior, consejos para cuidarlas y algunas recomendaciones para que luzcan más sanas y bonitas.

¿Por qué se mueren las plantas en casa?

Esta es una pregunta que puede tener varias respuestas, las plantas dependen de diferentes factores para que su vida se alargue en el tiempo. La cantidad de luz solar, el riego, el sustrato o no trasplantar cuando es necesario son circunstancias que pueden ocasionar su muerte prematura. A continuación te contamos las principales razones por las que se mueren las plantas que tenemos en casa.

- Excesivo o escaso riego.

- Abono inapropiado.

- Problemas con el sustrato.

- Falta o exceso de luz natural.

- No estar ubicadas en un sitio correcto.

- Temperaturas extremas.

- Estrés por cambios bruscos de ambiente.

Trucos para que no se mueran las plantas en casa

Es muy importante que recuerdes que, según el tipo o especie de planta los cuidados pueden ser diferentes, aún así, a continuación te decimos algunos puntos generales y muy importantes a tener en cuenta para evitar que se mueran las plantas en casa. Saca papel y lápiz y pon en práctica nuestras recomendaciones, te aseguramos que tus plantas lucirán con más vida y se verán más bonitas.

Infórmate bien antes de comprar cualquier planta

La primera persona con la que debes conseguir la información necesaria para los cuidados de la planta es la misma que te la vende. Pregunta todos los detalles, cuéntale cómo es el espacio de tu casa - especialmente dónde tienes ubicadas las ventanas - y que te diga cuál es el mejor sitio para ponerla.

También te puedes ayudar de búsquedas externas de información en internet, principalmente, para saber cuáles son los cuidados importantes según el tipo o especie de planta que has comprado.

El sustrato es la base de plantas más sanas

El sustrato, para que lo podamos entender más fácilmente es la “tierra” donde se desarrollan las raíces de las plantas, este medio sólido ayuda a la retención de agua y minerales indispensables para el buen crecimiento de la misma.

Sustrato de fibra de coco

A continuación te recomendamos este sustrato que en Amazon cuenta con más de 3.000 valoraciones, y que está hecho con fibra natural de coco, lo que favorece un ambiente ideal para enraizar y germinar casi cualquier tipo de planta.

Sustrato de fibra de coco. Amazon

Ten mucho cuidado con el riego

Un exceso o escasez de agua puede provocar la muerte de la planta, así que sigue estos consejos:

- En el canal MoiPlantas, recomiendan ajustar el PH del agua con elementos que tenemos en casa como el zumo de limones o un poco de vinagre, esto para que las plantas estén más sanas, y por supuesto, luzcan mejor.

- Las macetas con agujeros de drenaje, como las que te recomendamos son la mejor opción, esto porque permitirá que la planta tome el agua necesaria y la que sobra sea expulsada, evitando así que sus raíces se pudran.

Set de dos macetas blancas

Tienen unas dimensiones de 20 cm de diámetro x 19 cm de altura. Son perfectas para favorecer el riego de las plantas y no obstruirlo, además de que están hechas de plástico resistente que no cederá ni se dañará con el cambio de temperatura de las estaciones.

Set de dos macetas blancas. Amazon

- El sistema tradicional de riego de agua por encima de la planta puede ocasionar que se desarrollen hongos en los tallos. Una buena alternativa puede ser la inmersión completa de las plantas en agua para que absorban el líquido necesario.

Sistema de riego automático

Por supuesto, tener un sistema de riego que puedas programar no solamente hace que el trabajo sea más sencillo sino eficiente. El que te recomendamos hoy es muy fácil de instalar, funciona a través de tubos que se conectan a un temporizador, mismo que se podrá programar con una cantidad de agua entre 10 a 990 ml y un tiempo entre 1 hora a 60 días.

El dispositivo se encargará de regar las plantas con el agua necesaria, haciendo este proceso mucho más preciso y eficaz. Es perfecto para esos días que te vas de vacaciones o viaje y no tienes quién cuide de tus plantas.

Sistema de riego automático para plantas de interior. Amazon

Medidor de humedad

Si no te sientes 100% seguro de cuándo regar tus plantas, es mejor no quedarse con la duda, un medidor de humedad te ayudará a detectar si hace falta agua o no. No es invasivo, pero sí muy fácil de usar, así que en segundos podrás saber si el suelo está seco o húmedo para descartar este factor tan importante en el cuidado de cualquier planta.

Medidor de humedad para las plantas de casa. Amazon

Pulverizador con bomba de presión

Para quienes quieren mantener esa tradición de regar sus plantas desde arriba, este pulverizador es una gran alternativa. Podrás usarlo para un jardín más grande o para las plantas de interior, cuenta con una bomba de presión y su dosificador se puede ajustar de tres maneras diferentes.

Pulverizador con bomba de presión. Amazon

Otro truco para cuidar las plantas: un buen fertilizante

Así es, este producto ayudará a que las plantas puedan absorber todos los nutrientes necesarios de una forma más rápida, favoreciendo su resistencia y floración. El que te recomendamos a continuación sirve para todo tipo de plantas de interior, viene con un dosificador que hace que su aplicación sea más fácil y su precio es insuperable.

Fertilizante para todo tipo de plantas

Fertilizante para todo tipo de plantas. Amazon

La luz es punto fundamental

La luz solar es indispensable para que las plantas puedan realizar el proceso de la fotosíntesis, así que ten mucho cuidado, esto no quiere decir que las debas dejar bajo el sol durante horas.

Te recomendamos ubicarlas cerca a una de las ventanas donde entre un poco de luz, pero siempre con una cortina de por medio, de esta manera te vas a asegurar que las plantas recibirán la luz necesaria de forma indirecta.

Aquí también juega un papel importante el tipo de planta que tienes, recuerda que cada especie puede necesitar más o menos luz, así que volvemos al primer punto, pregunta e infórmate bien antes de comprarla.

Control efectivo de las plagas

Este es un problema que no solo afecta la salud de tu planta, sino que se puede convertir en una situación preocupante para el ambiente en general de tu hogar. Aunque es normal que tus plantas puedan atraer moscas o arañas o cualquier tipo de plagas, también es importante que aprendas a combatirlas con un buen insecticida.

Insecticida listo para utilizar

Este producto te ayudará a eliminar plagas como arañas, ácaros, cochinillas, mosca blanca, trips, etc. Se debe rociar uniformemente en las plantas afectadas, a primeras horas de la mañana y por la tarde o noche.

Insecticida listo para utilizar. Amazon

Revisa muy bien la temperatura de casa

Aunque cada especie de planta es diferente, por norma general, las que tenemos en casa no soportan temperaturas extremas, así que intenta ubicarlas en lugares donde no pasen mucho frío o calor. Mantenlas totalmente alejadas de dispositivos de aire acondicionado, radiadores, calefactores portátiles, etc.

Un buen sostén les ayudará a crecer

Para que las plantas tengan una guía y crezcan en su lugar, sin desviarse, lo mejor es contar con estacas o soportes. Estas que te recomendamos hoy vienen en paquete de 16 estacas, están fabricadas en plástico resistente y se pueden montar y desmontar fácilmente.

Soportes de plástico para plantas

Soportes de plástico para plantas de casa. Amazon

¿Cuál es el mejor momento para podar una planta de interior?

Esta es una de las preguntas más frecuentes y no es para menos, podar mal o en el momento incorrecto una planta puede producir efectos negativos e irreversibles. La respuesta es sencilla, pero se debe de tener muy en cuenta, así que el mejor momento para podar una planta es al inicio de la temporada de crecimiento, es decir durante finales de invierno o principios de la primavera.

Para hacerlo es muy importante que no utilices cualquier tipo de tijera, lo mejor es conseguir una que esté diseñada especialmente para cortar tallos y ramas de forma fácil y ocasionando el menor daño a la planta en general.

Tijera profesional para podar

Son unas tijeras muy resistentes, podrás cortar ramas y tallos ligeros de hasta 1,9 cm de diámetro. Lo mejor es que gracias a su diseño ergonómico es realmente fácil de utilizar, así que podar tus plantas será mucho más seguro.

Tijera profesional para podar Amazon

Detecta los problemas de tus plantas a tiempo

Para finalizar, queremos contarte algunos aspectos para tener en cuenta y que no se mueran las plantas de tu casa:

- Si ves que las hojas tienen agujeros puede tratarse de una plaga. Corre a comprar un buen insecticida.

- Si notas las hojas amarillas, flácidas o que tienen algún tipo de hongo superficial, esto puede ser sinónimo de un riego excesivo.

- Si al contrario, las hojas se ven secas y quebradizas, puede ser que necesiten más agua.

- Si notas poco crecimiento de la planta, a pesar de que no luce mal, puede ser que ha llegado la hora de trasplantar a una maceta más grande.

