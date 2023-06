Diseñan un prototipo único en España para hacer rentable la desalinización

El agua dulce es un recurso necesario que con el calentamiento global y el estadillo demográfico se ha vuelto más escaso que nunca. Es algo que no puede faltar en nuestro planeta y que supone el 3% de la masa hídrica. Existe una solución a la crisis de agua dulce pero que tiene una serie dificultad: el coste. Hasta el día de hoy no es rentable desalinizar el agua de los mares y los océanos debido al drástico coste energético y económico que supone, por lo que no se ha vuelto a plantear. Sin embargo, aquí es cuando entra en acción Elytt Energy.

Esta empresa vasca quiere demostrar que el coste energético para desalar agua se puede reducir a la mitad. ¿Pero cómo es posible reducir tanto un coste tan desmesurado? La respuesta de Elytt Energy es clara: utilizando campos magnéticos. Fue su socio EMSC Global Water Solutions la que descubrió esta idea y la que quiere que los vascos lo pongan en práctica construyendo un modelo a escala para confirmar su teoría. Hasta ahora, solo lo habían aplicado a aceleradores de partículas y reactores de fusión.

MURA, el proyecto que garantiza la supervivencia humana



Magnetikoki Ura Gaztgabetuta, Agua desalinizada magnéticamente en castellano o MURA, ha sido el nombre elegido para el proyecto cuya financiación corre a cuenta de SPRI, la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial. Quieren darle forma de aquí dos años y pretenden reducir el coste energético un 50%, facilitando la producción de hidrógeno para el abastecimiento de agua de consumo humano y para el regadío, una práctica que escasea cada vez más debido a la escasez prolongada que vive no solo España, sino gran parte de Europa.

Las desoladoras utilizan dos tipos de técnicas. Un 30% emplean evaporación térmica y el resto, el 70%, ósmosis inversa, que se basa en el uso de membranas semipermeables que dejan pasar el agua y retienen las sales bombeando a mucha velocidad. Sin embargo, genera mucha energía conseguir esa presión y hay que cambiar periódicamente las membranas. Ángel García, responsable comercial de Ellyt, quiere centrarse en el cálculo, diseño, fabricación y puesta en práctica del modelo a escala con un método que nunca antes se había probado. “Si se aplican campos magnéticos muy intensos al agua salada, las partes con sal se van a la periferia y puede cogerse el agua del centro del turbo, totalmente desalada”, explica García.

Los socios de Ellyt quieren demostrar que el sistema funciona, que las tecnologías actuales permiten demostrar esta teoría. Ellyt dedicará el primer año al plan de diseño y a comprar los materiales necesarios para el proceso y, el segundo, a fabricar y realizar pruebas de validación. Siendo la empresa líder en Europa en generar campos magnéticos para aceleradores de partículas y reactores de fusión, ahora Elytt Energy ha encontrado un nuevo camino del agua que puede ser la solución a muchos de los problemas que amenazaban la supervivencia humana del planeta.